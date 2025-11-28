जिला परिषद चुनाव से पहले पंजाब सरकार का बड़ा कदम, 'रंगला पंजाब योजना' के तहत जारी की 213 करोड़ की पहली किस्त

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जिला परिषद और ब्लाक समितियों के चुनाव की आहट के बीच पंजाब सरकार ने 'रंगला पंजाब योजना' के तहत 213 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। सरकार ने बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को पांच करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए देने का निर्णय लिया था।

वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि फंडों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विधायकों और अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न पंचायतों को 213 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ये कमेटियां 'रंगला पंजाब योजना' के तहत निरंतर विकास कार्यों की सिफारिशें कर रही हैं और उसी अनुसार आवश्यक फंड उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। हाल ही में पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों को 334 करोड़ रुपये के विकास फंड भी जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों और शहरों का विकास लगातार जारी है और इस प्रयास में कोई भी गांव, कस्बा या शहर पीछे नहीं रहेगा। इसके अलावा, युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें ओलिंपिक तक पहुंचने योग्य बनाने के लिए 3,000 से अधिक स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं।