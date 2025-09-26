Language
    पंजाब सरकार की रोजगार और पर्यावरण संरक्षण की ओर पहल, 15 परिवारों को मिले ई-रिक्शे

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:33 PM (IST)

    पंजाब में मान सरकार ने मलोट में 15 ज़रूरतमंद परिवारों को ई-रिक्शा भेंट किए जिससे उन्हें रोज़गार का अवसर मिला। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य से गरीबी और बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। ई-रिक्शा योजना पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करती है। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डॉ. बलजीत कौर का धन्यवाद किया क्योंकि इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

    मान सरकार का बड़ा कदम 15 परिवारों को मिले ई-रिक्शा

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में विकास की नई गाथा लिखते हुए मान सरकार ने एक बार फिर जनता को भरोसा दिलाया है कि उसकी प्राथमिकता सबसे पहले आम इंसान की भलाई है। मलोट हल्के में कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने 15 ज़रूरतमंद परिवारों को ई-रिक्शा भेंट कर न सिर्फ़ रोज़गार का साधन दिया, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ने का सुनहरा अवसर भी प्रदान किया। यह पहल उन गरीब और मज़दूर वर्गों के लिए नई उम्मीद की किरण है जो लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे थे।

    डॉ. बलजीत कौर ने इस अवसर पर कहा कि मान सरकार का लक्ष्य राज्य से गरीबी और बेरोज़गारी को समाप्त करना है। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार बेसहारा न रहे और हर मज़दूर व गरीब परिवार को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिले। ई-रिक्शा योजना इस सोच की स्पष्ट मिसाल है, जो लोगों को रोज़गार के साथ-साथ इज़्ज़त और आत्मसम्मान से जीने का अवसर देती है।

    इस योजना की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ई-रिक्शा न केवल प्रदूषण-मुक्त साधन हैं बल्कि बढ़ते ईंधन खर्च से भी राहत दिलाते हैं। इस तरह मान सरकार ने रोज़गार के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी सराहनीय कदम उठाया है। यह सोच दिखाती है कि सरकार दीर्घकालीन विकास की ओर अग्रसर है।

    लाभार्थियों ने ई-रिक्शा मिलने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डॉ. बलजीत कौर का दिल से धन्यवाद किया। उनका कहना था कि पहले उनके पास रोज़गार का कोई स्थायी साधन नहीं था, लेकिन अब वे अपने परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे। इस पहल से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और समाज में जीने का एक नया हौसला मिला है।

    मान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना ने यह साबित कर दिया है कि गरीब और मज़दूर वर्ग को मज़बूत करना ही असली विकास है। पंजाब सरकार का यह प्रयास दिखाता है कि सरकार केवल वायदे नहीं कर रही बल्कि धरातल पर काम कर रही है। यह कदम राज्य के हज़ारों परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

    ई-रिक्शा वितरण के इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने भरोसा दिलाया कि मान सरकार आगे भी गरीबों और मज़दूरों के लिए ऐसी योजनाएँ लाती रहेगी। पंजाब के हर नागरिक को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ही इस सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि आज मान सरकार को "जनता की सरकार" कहा जा रहा है, जो हर वर्ग के हित में दिन-रात कार्य कर रही है।