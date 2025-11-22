आनंदपुर साहिब को जिला बनाने में दुविधा में फंसी पंजाब सरकार, रोपड़ और खरड़ में हो रहा विरोध, आखिर क्यों?

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब को राज्य का 24वां ज़िला बनाने पर विचार करने के लगभग दो महीने बाद भी अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही है। दूसरी तरफ आनंदपुर साहिब को जिला बनाने के मुद्दे को लेकर गढ़शंकर, बलाचौर, रोपड़, खरड़ में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध बार एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है।

उच्च स्तरीय सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट मंत्री व श्री आनंदपुर साहिब के विधायक हरजोत बैंस आनंदपुर साहिब को जिला बनाने की जोरदार मांग कर रहे हैं। हालांकि, विरोध प्रदर्शनों और मालेरकोटला में मूलभूत ढांचा न देने के लिए हाई कोर्ट की सरकार की आलोचना के बाद, सरकार अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं ले पा रही है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने मालेरकोटला को 2021 में जिला घोषित किया था।

ब से लेकर अब तक सरकार मालेरकोटला में जिले के मुताबिक मूलभूत ढांचा विकसित नहीं कर पाई है। करीब दो माह पहले श्री आनंदपुर साहिब को जिला बनाने की मांग तब उठी थी जब सरकार ने गुरु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को मनाने का फैसला किया। इसी तरह 24 नवंबर को आनंदपुर साहिब में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।