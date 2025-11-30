कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने पट्टी के 674 परिवारों को घर बनाने के लिए सौंपे मंजूरी पत्र, बोले- बिना छत के नहीं रहेगा कोई परिवार

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की मान सरकार लगातार आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री ललजीत सिंह भुल्‍लर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पट्टी विधानसभा क्षेत्र के 674 पात्र परिवारों को नए घरों के निर्माण हेतु मंज़ूरी पत्र सौंपे हैं। यह सिर्फ कागज के कुछ पन्ने नहीं, यह उन परिवारों की खुशियों का दरवाजा है, यह बच्चों के सुरक्षित भविष्य का आधार है और यह हर मां-बाप के उस सपने का पहला कदम है, जो वे वर्षों से दिल में दबाए बैठे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह पहल सिर्फ सरकारी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन परिवारों को योजना का लाभ बिना किसी देरी, बाधा या भेदभाव के मिले। यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और जनहित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बात लोगों को सबसे ज़्यादा छूती है—क्योंकि जब सरकार हाथ पकड़कर साथ चलती है, तभी असली बदलाव होता है।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पट्टी में अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े 674 लाभार्थी परिवारों को नए घर बनाने के लिए मंजूरी पत्र जारी किए। इन लाभार्थी परिवारों में नगर परिषद पट्टी के तहत 237 और पट्टी विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से जुड़े 437 परिवार शामिल हैं। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने कहा कि शहरी इलाकों से जुड़े लाभार्थी परिवारों को घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख और ग्रामीण इलाकों से जुड़े लाभार्थी परिवारों को घर बनाने के लिए ₹1.2 लाख और MGNREGA स्कीम के तहत घर पर मजदूरी के लिए ₹31,000 दिए जाएंगे, जिसमें बाथरूम बनाने के लिए ₹12,000 अलग से शामिल हैं।

कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर ने कहा कि पिछले दिनों पट्टी हलके में बाढ़ के पानी से फसलों और रिहायशी घरों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार की तरफ से प्रभावित किसानों को खराब फसलों का मुआवजा पहले ही जारी किया जा चुका है और अब ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त रिहायशी घरों को फिर से बनाने के लिए भी इस स्कीम का फायदा दिया जा रहा है। मंत्री भुल्लर ने कहा कि वह बिना किसी भेदभाव के पट्टी हलके के लोगों के दुख-दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

पट्टी क्षेत्र के कई परिवारों ने इस पहल के लिए मंत्री भुल्लर और मान सरकार का दिल से आभार व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ घर बनाने की मंज़ूरी नहीं, बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की नींव है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे और हर जरूरतमंद को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिले।

मान सरकार की यही सोच उसे जनता के दिलों में एक जन-सरकार बनाती है—जो न केवल सुनती है, बल्कि हर वादा निभाती भी है। इस कदम से न केवल पट्टी क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत होगी, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मान सरकार का यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि जब नीयत साफ़ हो और सोच जन-कल्याण की हो, तो बदलाव दूर नहीं होता।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही मान सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह सरकार जनता की तकलीफ समझती है, उनके सपनों की कीमत जानती है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिल से काम करती है। मान सरकार का यह संदेश हर परिवार तक पहुँच रहा है—“आप अकेले नहीं हैं। आपकी सरकार आपके साथ है।”यह कदम लोगों के जीवन में नई उम्मीद, नए सपने और एक बेहतर कल की दिशा में मजबूत कदम है।

पट्टी क्षेत्र में शुरू हुई यह पहल आने वाले समय में हजारों मुस्कानें, नए सपने और बेहतर जीवन की कहानियाँ लिखेगी। यह सिर्फ विकास नहीं—यह इंसानियत का उत्सव है। कैबिनेट मंत्री ललजीत सिंह भुल्लर और मान सरकार को इस संवेदनशील, दूरदर्शी और दिल छू लेने वाली पहल के लिए दिल से सलाम। उनकी यह कोशिश कई परिवारों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी।