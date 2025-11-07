Language
    पंजाब सरकार ने मोहाली में हरलीन और अमनजोत का गर्मजोशी से किया स्वागत, ढोल की थाप पर डला भांगड़ा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की पंजाबी खिलाड़ी हरलीन देओल और अमनजोत कौर का पंजाब सरकार ने शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने उनका सम्मान किया। पंजाब सरकार ने इन खिलाड़ियों और कप्तान हरमनप्रीत कौर को विशेष रूप से सम्मानित करने की घोषणा की है।  

    महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद हरलीन और अमनजोत लौटीं वतन

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। महिला क्रिकेट में भारत के लिए पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम की दो पंजाबी खिलाड़ियों, हरलीन देओल और अमनजोत कौर का आज वतन वापसी पर पंजाब सरकार द्वारा यहां शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से शानदार स्वागत किया गया।

    मंत्रियों और विधायकों ने बढ़ाया बेटियों का मान

    इस अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर विशेष रूप से खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। उनके साथ विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर, जसवंत कौर और पार्षद सरबजीत सिंह समाणा भी मौजूद रहे। हवाई अड्डे पर जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और खेल विभाग द्वारा ढोल की थाप और फूलों के हार पहनाकर विजेता बेटियों का सम्मान किया गया।

    सरकार द्वारा विशेष सम्मान का ऐलान

    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले ही वीडियो कॉल के जरिए टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी थी। हरपाल सिंह चीमा और मीत हेयर ने कहा कि हमारी इन बेटियों ने न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने घोषणा की कि कप्तान हरमनप्रीत कौर के पंजाब लौटने के बाद पंजाब सरकार द्वारा तीनों खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।