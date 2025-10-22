पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तीन डिप्टी कमिश्नर सहित छह IAS अफसरों का ट्रांसफर
पंजाब सरकार ने दीवाली के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। तीन डिप्टी कमिश्नरों समेत छह आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट के डीसी शामिल हैं। विशेष सारंगल को विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि साक्षी साहनी गमाडा की नई मुख्य प्रशासक होंगी। आदित्य उप्पल गुरदासपुर और पलवी पठानकोट के नए डीसी होंगे। दलविंदर जीत सिंह को अमृतसर का डीसी बनाया गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दीवाली के दो रोज बाद ही पंजाब सरकार ने तीन डिप्टी कमिश्नरों सहित छह आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है।बदले गए डीसी में अमृतसर,गुरदासपुर और पठानकोट के डीसी शामिल हैं।
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी के मुख्य प्रशासक विशेष सारंगल को भी बदल दिया गया है ।उन्हें विशेष सचिव व डायरेक्टर सुशासन, सूचना व तकनीक विभाग लगाया गया है।
वह पंजाब राज्य ई-शासन सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे। अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी जिन्होंने बाढ़ के दिनों में अमृतसर इलाके में काफी काम किया था अब गमाडा की नई मुख्य प्रशासक होंगी।
आदित्य उप्पल गुरदासपुर के नए डीसी होंगे। पलवी पठानकोट की नई डीसी होंगी औरसाथ ही पठानकोट नगर निगम की कमिश्नर का चार्ज भी उनके पास रहेगा। दलविंदर जीत सिंह अमृतसर के नए डीसी होंगे। हरप्रीत सिंह को अतिरिक्त सचिव वाटर सप्लाई व सेनिटेशन विभाग और जलापूर्ति व सेनिटेशन विभाग च बिजली विभाग के अतिरिक्त सचिव का चार्ज दिया गया है।
