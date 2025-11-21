Language
    'वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए पंजाब की संपत्तियां बेच रही सरकार', विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने 'आप' को घेरा

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने 'आप' सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय कमियों को छिपाने के लिए राज्य की संपत्तियां बेच रही है। 

    सरकार संपत्ति बेच कर चला रही काम: बाजवा

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने वीरवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए वह पंजाब की संपत्ति को जानबूझकर बेच रही है।

    बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तीनों पटियाला और बठिंडा में प्रमुख सरकारी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा, इस सरकार ने पंजाब को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया है जिसे वे शासन कहते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि खुली लूट है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को छीनना।

    उन्होंने कहा कि नीलामी ब्लाक पर रखी जा रही भूमि केवल उच्च मूल्य वाली संपत्ति नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण संपत्ति है जो सार्वजनिक जरूरतों और दीर्घकालिक विकास को पूरा कर सकती है।

    पंजाब मंडी बोर्ड ने मोहाली के फेज 11 में 12 एकड़ जमीन को अत्याधुनिक फल और सब्जी मंडी के निर्माण के लिए सौंप दिया है। इस बीच, ओयूवीजीएल योजना के तहत, सरकार ने पीएसपीसीएल, मंडी बोर्ड और बागवानी, पशु चिकित्सा और अन्य विभागों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की एक विस्तृत शृंखला निर्धारित की है। पटियाला, मोहाली, लुधियाना, तरनतारन, अमृतसर और कई अन्य जिलों में फैले इन स्थलों को स्थानांतरण या नीलामी के लिए तैयार किया गया है।

    अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बाजवा ने कहा कि आप प्रमुख के वित्तीय विशेषज्ञता के दावे शुद्ध कल्पना के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने दावा किया कि वह भ्रष्टाचार खत्म करके सालाना 34,000 करोड़ रुपये और खनन से 20,000 करोड़ रुपये कमाएंगे। वह पैसा कहां है?