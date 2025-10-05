Language
    पंजाब सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया आवेदन

    By Rohit Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर 166958 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 20773 सत्यापित हो चुके हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 267.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। मंत्री बलजीत कौर ने छात्रों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है।

    पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1.66 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने किया आवेदन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य सरकार अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डा बलजीत कौर ने बताया कि राज्य के अब तक 1,66,958 अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत डा बीआर अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन किया है।

    उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई में बाधा महसूस न करे।

    कौर ने बताया कि अब तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से 20,773 विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 627 विद्यार्थियों के लिए 14.95 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जबकि 19,244 विद्यार्थियों के लिए 4.62 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र ही जारी की जा रही है।

    मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 2,37,456 विद्यार्थियों के लिए 267.54 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी, जो विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है।

    छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी ढंग से की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कार्यालयी दौड़-भाग से राहत मिली है।कौर ने विद्यार्थियों से अपील की कि अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थी अपने स्थानीय कॉलेजों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करें और इसका लाभ उठाकर अपनी शिक्षा जारी रखें।