पंजाब सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया आवेदन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य सरकार अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डा बलजीत कौर ने बताया कि राज्य के अब तक 1,66,958 अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत डा बीआर अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन किया है।

उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई में बाधा महसूस न करे।

कौर ने बताया कि अब तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से 20,773 विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 627 विद्यार्थियों के लिए 14.95 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जबकि 19,244 विद्यार्थियों के लिए 4.62 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र ही जारी की जा रही है।