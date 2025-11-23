पंजाब सरकार ने जेल विभाग में किया बड़ा फेरबदल, चार अधिकारियों का तबादला; क्या है वजह?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जेल विभाग ने अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल करते हुए चार अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय जेल कपूरथला के सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह सिद्धू को केंद्रीय जेल फिरोजपुर में सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया है।

वहीं, केंद्रीय जेल फिरोजपुर में तैनात सुपरिंटेंडेंट श्यामल ज्योति को सुपरिंटेंडेंट केंद्रीय जेल कपूरथला भेजा गया है। पदोन्नति के बाद नई नियुक्ति की प्रतीक्षा में रहे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (ग्रेड-1) भूपिंदर सिंह को अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट, केंद्रीय जेल कपूरथला की जिम्मेदारी सौंपी गई है।