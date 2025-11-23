Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब सरकार ने जेल विभाग में किया बड़ा फेरबदल, चार अधिकारियों का तबादला; क्या है वजह?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:46 AM (IST)

    पंजाब सरकार ने जेल विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए चार अधिकारियों का तबादला किया है। कपूरथला और फिरोजपुर जेल के सुपरिंटेंडेंट बदले गए हैं, मनजीत सिंह सिद्धू फिरोजपुर और श्यामल ज्योति कपूरथला में तैनात किए गए हैं। भूपिंदर सिंह को कपूरथला में अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट और विजय कुमार को बठिंडा जेल भेजा गया है। यह फेरबदल प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब सरकार ने जेल विभाग में किए बड़े स्तर पर तबादले (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जेल विभाग ने अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल करते हुए चार अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय जेल कपूरथला के सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह सिद्धू को केंद्रीय जेल फिरोजपुर में सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, केंद्रीय जेल फिरोजपुर में तैनात सुपरिंटेंडेंट श्यामल ज्योति को सुपरिंटेंडेंट केंद्रीय जेल कपूरथला भेजा गया है। पदोन्नति के बाद नई नियुक्ति की प्रतीक्षा में रहे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (ग्रेड-1) भूपिंदर सिंह को अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट, केंद्रीय जेल कपूरथला की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    इसके अलावा, केंद्रीय जेल कपूरथला में अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (ग्रेड-2) विजय कुमार को केंद्रीय जेल बठिंडा में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट फैक्ट्री के रूप में तैनात किया गया है।

    सरकार ने इन आदेशों की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी हैं। बताया जा रहा है कि यह तबादले प्रशासनिक जरूरतों और जेल प्रबंधन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।