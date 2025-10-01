Language
    Punjab News: सीएम भगवंत मान ने लॉन्च किया 'इन्वेस्ट पंजाब' तंत्र, राज्य में सुरक्षित निवेश की प्रक्रिया तेज

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुग्राम में एक रोड शो में उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य में सुरक्षित माहौल और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सरकार इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से निवेशकों को ज़रूरी सुविधाएं प्रदान करेगी जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

    पंजाब उद्योग और रोजगार के लिए निवेश का नया दौर

     डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विकास और निवेश की एक नई शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का लक्ष्य है कि पंजाब को सिर्फ़ खेती पर निर्भर राज्य न माना जाए, बल्कि इसे उद्योग और रोजगार के लिए भी जाना जाए। सरकार ने ठान लिया है कि पारदर्शी शासन, बेहतर नीतियां और मज़बूत ढांचा देकर पंजाब को निवेशकों की पहली पसंद बनाया जाएगा। इसी सोच के साथ पंजाब अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

    गुरुग्राम में हुए एक बड़े रोड शो में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि पंजाब निवेश के लिए पूरी तरह सुरक्षित और अनुकूल राज्य है। यहां सरकार उद्योगों के लिए हर तरह की मदद करेगी और विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब में निवेश करने से उद्योगपतियों को सुरक्षित माहौल और तेज़ी से बढ़ते बाज़ार का लाभ मिलेगा।

    इस कार्यक्रम में पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने हीरो साइकिल्स, राल्सन इंडिया, एम्बर एंटरप्राइजेज, उन्मिंडा, जीएमआर एयरपोर्ट्स और कई अन्य बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठकों में मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा हुई। इन कंपनियों ने पंजाब में निवेश की संभावनाओं को लेकर उत्साह दिखाया।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मौके पर बताया कि सरकार ने ‘इन्वेस्ट पंजाब’ नाम से एक विशेष तंत्र बनाया है। इसके ज़रिए उद्योगपतियों को सारी ज़रूरी सुविधाएं और मंज़ूरियां तेज़ी से दी जाएंगी। इससे निवेशकों का समय बचेगा और उन्हें बिना रुकावट के अपना काम आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मान सरकार का मानना है कि निवेश बढ़ने से पंजाब के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी।

    गुरुग्राम का यह रोड शो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारियों का हिस्सा था। यह सम्मेलन पंजाब को निवेश और उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए एक अहम कदम है। इस आयोजन के ज़रिए राज्य सरकार ने पूरे देश के उद्योगपतियों को संदेश दिया है कि पंजाब अवसरों से भरा हुआ है और निवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है।

    इस मौके पर जेनपैक्ट के संस्थापक और पंजाब इनोवेशन मिशन के चेयरमैन प्रमोद भसीन ने भी पंजाब सरकार की पहल की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पंजाब का माहौल निवेश के लिए बहुत अच्छा है और यहां तेज़ी से नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पंजाब सरकार की दूरदर्शी सोच और नीतियों से साफ है कि आने वाले समय में पंजाब उद्योग, रोज़गार और विकास का नया केंद्र बनेगा।