पंजाब में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार का दिवाली गिफ्ट! बिना इंटरेस्ट के एडवांस; 17 अक्टूबर तक मिलेगी राशि

पंजाब सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को त्योहारों के लिए 10000 रुपये का ब्याज-मुक्त एडवांस देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि इस पहल से लगभग 35894 कर्मचारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। दीवाली से पहले 17 अक्टूबर तक यह राशि कर्मचारियों को मिल जाएगी जिसकी अदायगी नवंबर 2025 से शुरू होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब सरकार की ओर से ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आगामी त्योहारों को मनाने हेतु प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपये का ब्याज-मुक्त एडवांस हासिल करने की पेशकश की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के मद्देनज़र लगभग 35,894 कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वित्त ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में 36,065 ग्रुप डी कर्मचारी थे, जिनमें से 13,375 (लगभग 37 प्रतिशत) ने यह एडवांस लिया, जिस पर 13,37,50,000 रुपये खर्च हुए। उन्होंने कहा कि यदि इस वित्तीय वर्ष में सभी योग्य ग्रुप डी कर्मचारी इस अग्रिम का लाभ लेते हैं, तो कुल अनुमानित खर्च 35.89 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने पुष्टि की कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस उद्देश्य हेतु प्रारंभिक बजट 20 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होगी, तो इस वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान के माध्यम से अतिरिक्त फंड उपलब्ध कर दिए जाएंगे। दीवाली के त्योहार (20 अक्टूबर) को देखते हुए, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यह राशि 17 अक्टूबर तक खजाने से वितरित कर दी जाएगी।