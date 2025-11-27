पंजाब सरकार ने जारी की 2026 की छुट्टियों की सूची, कुल 26 दिन रहेगा अवकाश, पढ़ें लिस्ट
पंजाब सरकार ने साल 2026 के लिए छुट्टियों की सूची जारी कर दी है, जिसके अनुसार कुल 26 दिन अवकाश रहेगा। इस सूची में सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों की छुट्टियां शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 2026 में आम अवकाश की सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार पूरे साल में सरकारी कर्मचारियों को 11 बार तीन दिन का लगातार अवकाश मिलेगा।
हालांकि, सात अवकाश शनिवार या रविवार को आ रहे हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार, 26 छुट्टियों को आम अवकाश में रखा गया है।
2026 में यह आम अवकाश
|तारीख
|त्योहार / अवकाश
|वार
|26 जनवरी
|गणतंत्र दिवस
|सोमवार
|1 फरवरी
|श्री गुरु रविदास जयंती
|रविवार
|14 फरवरी
|महाशिवरात्रि
|रविवार
|4 मार्च
|होली
|बुधवार
|21 मार्च
|ईद-उल-फितर
|शनिवार
|23 मार्च
|शहीदी दिवस - भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
|सोमवार
|26 मार्च
|राम नवमी
|गुरुवार
|31 मार्च
|महावीर जयंती
|गुरुवार
|3 अप्रैल
|गुड फ्राइडे
|शुक्रवार
|8 अप्रैल
|गुरु नाभा दास जी जयंती
|बुधवार
|14 अप्रैल
|वैसाखी / डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती
|गुरुवार
|19 अप्रैल
|भगवान परशुराम जयंती
|रविवार
|1 मई
|मई दिवस (श्रमिक दिवस)
|शुक्रवार
|27 मई
|ईद-उल-जुहा (बकरीद)
|बुधवार
|18 जून
|गुरु अर्जन देव जी शहीदी दिवस गुरुवार
|29 जून
|कबीर जयंती
|सोमवार
|31 जुलाई
|शहीद ऊधम सिंह शहीदी दिवस
|शुक्रवार
|15 अगस्त
|स्वतंत्रता दिवस
|शनिवार
|4 सितंबर
|जन्माष्टमी
|शुक्रवार
|2 अक्टूबर
|महात्मा गांधी जयंती
|शुक्रवार
|11 अक्टूबर
|महाराजा अग्रसेन जयंती
|रविवार
|20 अक्टूबर
|दशहरा (विजयादशमी)
|गुरुवार
|26 अक्टूबर
|भगवान वाल्मीकि जयंती
|सोमवार
|8 नवंबर
|दीपावली
|रविवार
|9 नवंबर
|विश्वकर्मा दिवस
|सोमवार
