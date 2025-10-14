Language
    पंजाब में हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को लगातार आपूर्ति; ‘जीरो’ बिल की बचत बच्चों की शिक्षा पर खर्च

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया। इस योजना से लाखों परिवारों को हर महीने औसतन 1500-2000 रुपये की बचत हो रही है, जिसका उपयोग वे बच्चों की शिक्षा पर कर रहे हैं। किसानों को निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे डीजल का खर्च कम हुआ है। सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक थर्मल प्लांट का अधिग्रहण किया है।

    पंजाब में हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले हर परिवार को 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया था, उसे भगवंत मानसरकार ने पूरे संकल्प के साथ निभाया है। जुलाई 2022 से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है।सरकारी आंकड़ों केअनुसार अब तक लाखों परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लाभार्थियों के मुताबिक, इस योजना से हर माह औसतन 1500 से 2000 रुपये की बचत हो रही है। जालंधर निवासी गुरमीत कौर का कहना है कि पहले हर महीने बिजली का बिल 2000 रुपये तक आता था।

    अब बिल ‘जीरो’ आ रहा है। सरकार की इस पहल से घर का खर्च काफी संभल गया है। वह इसे बचत मानकर चलती हैं और इस राशि को बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रही हैं। वहीं, किसानों के लिए भी सरकार ने बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता दी है।

    धान के सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध बिजली मिल रही है, ताकि सिंचाई कार्य प्रभावित न हो। फतेहगढ़ साहिब के किसान अमरीक सिंह का कहना है कि कृषि क्षेत्र को पहले की तुलना में अधिक स्थिर और लगातार बिजली मिल रही है।

    पहले उन्हें जनरेटर चलाना पड़ता था, लेकिन अब खेती में उनका डीजल का खर्च बचा है। राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तरनतारन जिले के गोइंदवाल साहिब में स्थित 540 मेगावाट क्षमता वाले निजी थर्मल प्लांट का अधिग्रहण किया है।

    अब इसका नाम श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट रखा गया है। यह 1,100 एकड़ में फैला प्लांट राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ जनता को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। मान सरकार का कहना है कि इन कदमों से पंजाब आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।