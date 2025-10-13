'खुद IPS, पत्नी IAS और साले साहब विधायक फिर भी...', आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बिफरे पूर्व CM चन्नी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के एडीजीपी पी. पूरन कुमार के आत्महत्या करने के मामले ने जातीय राजनीति ने जोर पकड़ा हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरन कुमार गरीबों और किसानों के मसीहा थे।

उन्होंने पुनः दोहराया कि चूंकि किसान आंदोलन के दौरान पूरन कुमार ने लाठी चार्ज करने से मना कर दिया था, इसलिए वह अत्याचार की भेंट चढ़ गए। वहीं, वड़िंग ने घोषणा की कि पंजाब कांग्रेस सोमवार को सभी जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकालेगी। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की। आईपीएस होने के बाद भी करनी पड़ा सुसाइड चन्नी ने कहा, भाजपा के राज्य में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। फिर चाले पूरन कुमार हो या रायबरेली में मॉबलिंचिंग का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना हो। चन्नी ने कहा, पूरन कुमार खुद आईपीएस अधिकारी थे और उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी, उनका साला अमित रत्न बठिंडा देहाती से आम आदमी पार्टी के विधायक। इसके बावजूद उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी।

चन्नी ने इसे भाजपा और आरएसएस से जोड़ते हुए वोटों के ध्रूविकरण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की मनुवादी सोच के कारण दलितों के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं, राजा वड़िंग ने कहा कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी। इसलिए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए।