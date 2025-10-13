Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'खुद IPS, पत्नी IAS और साले साहब विधायक फिर भी...', आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बिफरे पूर्व CM चन्नी

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरन कुमार आत्महत्या मामले पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार से गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक आईपीएस अधिकारी, जिसकी पत्नी आईएएस और साला विधायक है, उसने आत्महत्या क्यों की, यह एक गंभीर सवाल है। चन्नी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और आईपीएस पूरन कुमार फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के एडीजीपी पी. पूरन कुमार के आत्महत्या करने के मामले ने जातीय राजनीति ने जोर पकड़ा हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरन कुमार गरीबों और किसानों के मसीहा थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने पुनः दोहराया कि चूंकि किसान आंदोलन के दौरान पूरन कुमार ने लाठी चार्ज करने से मना कर दिया था, इसलिए वह अत्याचार की भेंट चढ़ गए।

    वहीं, वड़िंग ने घोषणा की कि पंजाब कांग्रेस सोमवार को सभी जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकालेगी। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की।

    आईपीएस होने के बाद भी करनी पड़ा सुसाइड

    चन्नी ने कहा, भाजपा के राज्य में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। फिर चाले पूरन कुमार हो या रायबरेली में मॉबलिंचिंग का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना हो। चन्नी ने कहा, पूरन कुमार खुद आईपीएस अधिकारी थे और उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी, उनका साला अमित रत्न बठिंडा देहाती से आम आदमी पार्टी के विधायक। इसके बावजूद उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी।

    चन्नी ने इसे भाजपा और आरएसएस से जोड़ते हुए वोटों के ध्रूविकरण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की मनुवादी सोच के कारण दलितों के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं, राजा वड़िंग ने कहा कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी। इसलिए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए।

    पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हैं कांग्रेस: वड़िंग

    दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वड़िंग ने कहा कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और सोमवार को राज्य के जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी, कुलदीप वैद्य भी मौजूद थे।