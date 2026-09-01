गरीबों के अनाज पर पैनी नजर! पंजाब सरकार ने इंस्पेक्टर कैडर को दी बड़ी राहत, बदल जाएगा कामकाज का तरीका

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग में फील्ड पर तैनात इंस्पेक्टरों के कामकाज का तरीका अब बदलने जा रहा है। विभाग ने इंस्पेक्टर कैडर के अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों के दौरे के लिए यात्रा भत्ता देने का भी फैसला किया गया है।

फील्ड स्टाफ से जुड़ी इन सुविधाओं को विभाग के कामकाज को अधिक डिजिटल और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इंस्पेक्टर विभाग की जमीनी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। खरीद प्रक्रिया के दौरान उन्हें मंडियों में जाकर किसानों और आढ़तियों से सीधे संपर्क करना पड़ता है।