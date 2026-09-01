गरीबों के अनाज पर पैनी नजर! पंजाब सरकार ने इंस्पेक्टर कैडर को दी बड़ी राहत, बदल जाएगा कामकाज का तरीका
पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के फील्ड इंस्पेक्टरों को लैपटॉप, यात्रा भत्ता और कार्यालय के लिए बुनियादी सुविधा भत्ता मिलेगा। इससे मंडी निगरानी और विभागीय कामकाज आसान होगा।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग में फील्ड पर तैनात इंस्पेक्टरों के कामकाज का तरीका अब बदलने जा रहा है। विभाग ने इंस्पेक्टर कैडर के अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों के दौरे के लिए यात्रा भत्ता देने का भी फैसला किया गया है।
फील्ड स्टाफ से जुड़ी इन सुविधाओं को विभाग के कामकाज को अधिक डिजिटल और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इंस्पेक्टर विभाग की जमीनी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। खरीद प्रक्रिया के दौरान उन्हें मंडियों में जाकर किसानों और आढ़तियों से सीधे संपर्क करना पड़ता है।
ऐसे में लैपटाप मिलने के बाद उनके लिए मौके पर ही विभागीय पड़ता है। यात्रा भत्ता मिलने से कर्मचारियों को अपने दौरे के खर्च को लेकर राहत मिलेगी और वे अधिक आसानी से फील्ड में अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे।
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ऑफिस के लिए भी मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस
फील्ड के साथ-साथ इंस्पेक्टरों के कार्यालयों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस को भी मंजूरी दी है। इसके जरिये इंस्पेक्टर अपने कार्यालयों के लिए बेहतर फर्नीचर और जरूरी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे। इससे काम करने का माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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गरीबों के अनाज की सप्लाई पर रहेगी खास नजर
विभाग की ओर से इंस्पेक्टरों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि गरीब वर्ग के लिए आने वाला अनाज हर हाल में पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। अनाज की व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे में फील्ड स्टाफ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
लैपटाप, यात्रा भत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस के रूप में एक साथ तीन फैसलों से इंस्पेक्टर कैडर को सीधे राहत मिलेगी। इससे विभाग की फील्ड मानिटरिंग व्यवस्था को तकनीक, बेहतर सुविधाओं और नियमित मंडी निरीक्षण से जोड़ने की कोशिश की गई है।
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