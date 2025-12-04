Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब ने बाढ़ राहत के लिए मांगा 50 हजार करोड़ का पैकेज, छह जिलों में तबाह हुए थे 2500 गांव

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने केंद्र से बाढ़ राहत के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। हालिया बाढ़ से राज्य के छह जिलों के लगभग 2500 गांव तबाह हो गए थे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांसद मलविंदर सिंह कंग (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से पंजाब में बाढ़ राहत के लिए 50 हजार करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है। पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बुधवार को लोकसभा में पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पंजाब को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए। कंग ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि बाढ़ से प्रभावित छह जिलों के 2500 गांवों को दो महीने बाद भी मोदी सरकार से एक रुपया भी नहीं मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2500 गांव पूरी तरह तबाह

    श्री आनंदपुर साहिब से सांसद कंग ने कहा कि बाढ़ के कारण राज्य के छह जिलों के 2500 गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लगभग पांच लाख एकड़ से ज़्यादा खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कंग ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती (बार्डर) जिलों में आई है। ये वही जिले हैं, जिनके लोगों ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई लड़ी थी।

    बाढ़ के बाद पंजाब का दौरा करेंगे 

    सांसद कंग ने कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार के तमाम मंत्री बाढ़ के बाद पंजाब का दौरा करने आए, लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी इन छह जिलों के लोगों को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में चुनाव होते हैं तो आप 50 हजार करोड़, 70 हजार करोड़ व 90 हजार करोड़ के पैकेज की बोलियां लगाते हैं।

     