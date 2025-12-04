पंजाब ने बाढ़ राहत के लिए मांगा 50 हजार करोड़ का पैकेज, छह जिलों में तबाह हुए थे 2500 गांव
पंजाब सरकार ने केंद्र से बाढ़ राहत के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। हालिया बाढ़ से राज्य के छह जिलों के लगभग 2500 गांव तबाह हो गए थे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से पंजाब में बाढ़ राहत के लिए 50 हजार करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है। पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बुधवार को लोकसभा में पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पंजाब को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए। कंग ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि बाढ़ से प्रभावित छह जिलों के 2500 गांवों को दो महीने बाद भी मोदी सरकार से एक रुपया भी नहीं मिला है।
2500 गांव पूरी तरह तबाह
श्री आनंदपुर साहिब से सांसद कंग ने कहा कि बाढ़ के कारण राज्य के छह जिलों के 2500 गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लगभग पांच लाख एकड़ से ज़्यादा खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कंग ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती (बार्डर) जिलों में आई है। ये वही जिले हैं, जिनके लोगों ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई लड़ी थी।
बाढ़ के बाद पंजाब का दौरा करेंगे
सांसद कंग ने कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार के तमाम मंत्री बाढ़ के बाद पंजाब का दौरा करने आए, लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी इन छह जिलों के लोगों को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में चुनाव होते हैं तो आप 50 हजार करोड़, 70 हजार करोड़ व 90 हजार करोड़ के पैकेज की बोलियां लगाते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।