पंजाब ने बाढ़ राहत के लिए मांगा 50 हजार करोड़ का पैकेज, छह जिलों में तबाह हुए थे 2500 गांव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से पंजाब में बाढ़ राहत के लिए 50 हजार करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है। पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बुधवार को लोकसभा में पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पंजाब को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए। कंग ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि बाढ़ से प्रभावित छह जिलों के 2500 गांवों को दो महीने बाद भी मोदी सरकार से एक रुपया भी नहीं मिला है।

2500 गांव पूरी तरह तबाह श्री आनंदपुर साहिब से सांसद कंग ने कहा कि बाढ़ के कारण राज्य के छह जिलों के 2500 गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लगभग पांच लाख एकड़ से ज़्यादा खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कंग ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती (बार्डर) जिलों में आई है। ये वही जिले हैं, जिनके लोगों ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई लड़ी थी।