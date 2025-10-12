पंजाब में दोबारा बाढ़ न आए, रावी और सतलुज नदियों के तल से निकाला जाएगा गाद; 87 साइटें चुनी गईं

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब ने जिस प्रकार की भीषण बाढ़ इस वर्ष देखी, ऐसी अगले वर्षों में न आए, इसके लिए विभागों ने अभी से कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष रूप से उन विभागों ने, जिनके पास काम करने का समय सीमित होता है। माइनिंग विभाग ने राज्य की दो नदियों रावी व सतलुज की डीसिल्टिंग (तल से गाद निकालने) की तैयारी कर ली है और इसके लिए 87 साइटों की पहचान की गई है।

डीसिल्टिंग न होने से नदियों के बेड (प्रवाह मार्ग) सिकुड़ते जा रहे हैं जिस कारण नदियों की पानी को ले जाने की क्षमता बहुत कम रह गई है और बहाव भी धीमा हो गया है। पंजाब में बाढ़ को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले महीने नदियों की डीसिल्टिंग करने की अनुमति दे दी थी।

चीफ जस्टिस शील नागू व जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य डीसिल्टिंग का काम नियमों में रहकर शुरू कर सकता है। एडवोकेट जनरल ने खंडपीठ को बताया कि काफी समय से एनजीटी ने डीसिल्टिंग पर रोक लगा रखी है। यदि आगे भी यही स्थिति रही तो हालात भयावह हो सकते हैं।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए नदियों में डीसिल्टिंग जरूरी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद माइनिंग विभाग ने सतलुज व रावी की 87 साइटों की पहचान की है। इन्हें फाइनल करने के लिए मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने सोमवार को बैठक बुलाई है। इन साइटों के लिए टेंडर लगाए जा रहे हैं। ब्यास के लिए अभी कोई साइट फाइनल नहीं की गई है क्योंकि यह फारेस्ट साइट घोषित है।