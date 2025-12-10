Language
    पंजाब का पहला सफल लिवर ट्रांसप्लांट, मोहाली के संस्थान ने रचा इतिहास

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    पंजाब ने मोहाली स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलिअरी साइंसेज में सरकारी स्तर पर पहली सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. ब ...और पढ़ें

    पंजाब का पहला सफल लिवर ट्रांसप्लांट (File Photo)


    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब ने सरकारी स्तर पर पहली सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर कीर्तिमान स्थापित किया है। मोहाली स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट आफ लिवर एंड बिलिअरी साइंसेज (पीआइएलबीएस) में हुई इस सर्जरी को पंजाब सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी सफलता बताया है।

    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मंगलवार को मरीज को मीडिया के सामने प्रस्तुत करते कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकारी संस्थान में इतनी जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

    27 नवंबर को हुआ ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और मरीज अब स्वस्थ है, जिसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। डा. बलबीर सिंह ने बताया कि यह जीवनरक्षक उपचार मात्र ₹12 लाख में उपलब्ध कराया गया, जबकि निजी अस्पतालों में यही सर्जरी ₹45–50 लाख तक की होती है।

    उन्होंने सर्जरी करने वाली टीम संस्थान के निदेशक और हैपेटोलाजी विभाग के प्रमुख डॉ. वीरेन्द्र सिंह तथा लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के प्रमुख डा. के. राजशेखर सहित पूरी मेडिकल टीम को बधाई दी। मंत्री ने पीजीआइ चंडीगढ़ का विशेष धन्यवाद किया, जहां से हरियाणा के एक ब्रेन-डेड व्यक्ति का अंग उपलब्ध कराया गया।

     