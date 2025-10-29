पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर से जुड़े रिश्वत केस में नया अपडेट, नौ दिनों की रिमांड पर बिचौलिया कृष्णु शारदा
पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में सीबीआई को बिचौलिए कृष्णु शारदा की नौ दिन की रिमांड मिली है। सीबीआई ने अदालत में शारदा के फोन से 100 जीबी डेटा और कई अफसरों के साथ व्हाट्सएप चैट मिलने की बात कही है, साथ ही एक डायरी भी बरामद की है जिसमें कई अफसरों के नाम हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिमांड मंजूर कर दी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में सीबीआइ को बिचौलिए कृष्णु शारदा का नौ दिनों का रिमांड मिल गया है। बुधवार को कृष्णु शारदा को सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआइ ने अदालत से कृष्णु का 12 दिनों का रिमांड मांगा था।
सीबीआई ने कहा कि आरोपित कृष्णु के फोन से 100जीबी डेटा बरामद हुआ है जिसकी जांच की जानी है। इसके अलावा कृष्णु के फोन से कई अफसरों के साथ वाट्स एप चैट भी मिली हैं। सीबीआइ को कृष्णु से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई अफसरों के नाम हैं। इसी आधार पर सीबीआइ ने उसका रिमांड मांगा था।
वहीं, आरोपित की तरफ से पेश हुए एडवोकेट गुरबीर सिंह संधू से रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआइ को कृष्णु से कुछ बरामद नहीं हुआ है। उसे इस केस में फंसाया जा रहा है। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित का नौ दिनों का रिमांड मंजूर कर दिया।
