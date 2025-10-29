पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर से जुड़े रिश्वत केस में नया अपडेट, नौ दिनों की रिमांड पर बिचौलिया कृष्णु शारदा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में सीबीआइ को बिचौलिए कृष्णु शारदा का नौ दिनों का रिमांड मिल गया है। बुधवार को कृष्णु शारदा को सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआइ ने अदालत से कृष्णु का 12 दिनों का रिमांड मांगा था।

सीबीआई ने कहा कि आरोपित कृष्णु के फोन से 100जीबी डेटा बरामद हुआ है जिसकी जांच की जानी है। इसके अलावा कृष्णु के फोन से कई अफसरों के साथ वाट्स एप चैट भी मिली हैं। सीबीआइ को कृष्णु से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई अफसरों के नाम हैं। इसी आधार पर सीबीआइ ने उसका रिमांड मांगा था।