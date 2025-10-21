पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा पर बेटे की हत्या का मामला दर्ज, FIR में पत्नी-बेटी और बहू का भी नाम

राजेश मलकानिया, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी (मानवाधिकार) मोहम्मद मुस्तफा पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला पंचकूला पुलिस ने दर्ज किया है। इस एफआईआर में मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और पुत्रवधू के नाम भी शामिल हैं।

मामला तब सामने आया जब अकील अख्तर के पड़ोसी शमसुद्दीन ने पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी। शमसुद्दीन ने आरोप लगाया कि अकील की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि साजिश का परिणाम है। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि अकील की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे और इस पूरे षड्यंत्र में रजिया सुल्ताना भी शामिल थीं। शिकायत के आधार पर पंचकूला के मनसा देवी पुलिस थाने में मोहम्मद मुस्तफा, रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ धारा 103(1) और 61 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी का गठन डीसीपी ने बताया कि मामले की निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है, जो एसीपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में काम करेगा। यह टीम सभी पहलुओं की गहराई और वैज्ञानिक ढंग से जांच करेगी।

पंचकूला पुलिस ने दोहराया है कि जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी ताकि कोई दोषी बच न सके और किसी निर्दोष को अनावश्यक परेशानी न हो। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और जांच प्रक्रिया पर विश्वास रखें।