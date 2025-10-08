धान खरीद में किसानों की मदद के लिए पंजाब सरकार का कंट्रोल रूम, पढ़ें कैसे मिलेगी मदद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य में चल रहे धान खरीद सीजन के दौरान निर्बाध खरीद और सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मंडी बोर्ड ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है।

जहां से राज्यभर की अनाज मंडियों में किसानों, आढ़तियों और मजदूरों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने में मदद करेगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस कंट्रोल रूम में चार समर्पित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खुड्डियां ने कहा कि किसान और अन्य हितधारक कंट्रोल रूम से 0172-5101649 और 0172-5101704 पर संपर्क कर सकते हैं।