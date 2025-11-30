मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब बना निवेश का केंद्र; अब तक हुआ 1.34 लाख करोड़ का निवेश, 5 लाख को मिला रोजगार

Language
    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    पंजाब मान सरकार के नेतृत्व में निवेश का केंद्र बन गया है। राज्य में अब तक 1.34 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, नीतियों में सुधार किया है, और प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है।

    पंजाब बना निवेश का बाजार

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में औद्योगिक विकास ने एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। राज्य सरकार की निवेश-हितैषी नीतियाँ, पारदर्शी सरकारी कामकाज और सुरक्षित माहौल के कारण आज देश के बड़े-बड़े निवेशक पंजाब में अपने कारखाने और उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे यह राज्य निवेश की पहली पसंद बनकर उभरा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उद्योगों को पंजाब की सरकार, माहौल और नीतियों पर पूरा भरोसा है।

    यह विश्वास केवल बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस आँकड़ों में दिखाई देता है। सिर्फ अक्टूबर महीने में ही पंजाब में ₹4,700 करोड़ से ज़्यादा का निवेश दर्ज हुआ, जिसने करीब 9,200 युवाओं के लिए रोज़गार के रास्ते खोले। और सरकार बनने के बाद से अब तक की उपलब्धि ऐतिहासिक है: पंजाब में कुल ₹1.34 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है और लगभग 5 लाख नौजवानों को काम मिल चुका है। ये आँकड़े पंजाब की तेज़ी से बदलती आर्थिक तस्वीर और सरकार की सफलता की कहानी को दर्शाते हैं।

    नवंबर में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। ट्राइडेंट ग्रुप (Trident Group , जो पहले से ही पंजाब में लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार दे रहा है, अब फिर से बड़ा निवेश करने जा रहा है। कंपनी पंजाब में कुल ₹2,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें बरनाला में नया टेक्सटाइल प्लांट और मोहाली में आईटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस निवेश से कुल 2,500 नई नौकरियां मिलेंगी। सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि ट्राइडेंट ग्रुप इन नौकरियों में ज़्यादातर महिलाओं को प्राथमिकता देगा, जो पंजाब की बेटियों के लिए बड़ा अवसर है। यह बड़ा निवेश पंजाब के औद्योगिक विकास को एक बड़ा प्रोत्साहन देगा।

    ट्राइडेंट के अलावा, पंजाब में कई अन्य दिग्गज कंपनियों ने भी बड़ा निवेश किया है, जो राज्य को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इन प्रमुख निवेशों में आईओएल केमिकल्स (IOL Chemicals) द्वारा बरनाला में ₹1,400 करोड़, लुधियाना में वर्दमान स्पेशल स्टील द्वारा ₹2,500 करोड़ और हैप्पी फोर्जिंग्स (Happy Forgings) द्वारा ₹1,000 करोड़, साथ ही मोहाली में फोर्टिस अस्पताल (Fortis Hospital) द्वारा ₹950 करोड़ का बड़ा निवेश शामिल है। निवेशक यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पंजाब में तेज़ सरकारी कामकाज और मेहनती युवा शक्ति उपलब्ध है। उद्योग जगत पंजाब की वृद्धि की कहानी में इतना मजबूत विश्वास दिखा रहा है, जिसे देखकर सब खुश हैं

    यह निवेश केवल संख्याएँ नहीं हैं; ये बच्चों और पंजाब के उज्जवल भविष्य की गारंटी हैं। सरकार ने एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाया है जहाँ कारोबार करना आसान है, और जहाँ युवा सम्मान के साथ अपनी क्षमता का उपयोग करके रोज़गार पा सकते हैं। रोज़गार अब पंजाब के घर-द्वार पर आ रहा है। उद्योगों का बढ़ना सिर्फ़ आंकड़े नहीं हैं, ये पंजाब के हर घर में खुशियाँ, तरक्की और बेहतर भविष्य लेकर आ रहे हैं।आज पंजाब आगे बढ़ रहा है,उद्योग पंजाब पर भरोसा कर रहे हैं।