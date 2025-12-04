Language
    पंजाब पंचायत चुनाव में बवाल, अकाली दल ने पटियाला SSP पर लगाया धांधली का आरोप; हाई कोर्ट में याचिका दायर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में धांधली के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉ. दलजीत ...और पढ़ें

    पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में धांधली के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कथित धांधली, पुलिस दुरुपयोग और विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के गंभीर आरोपों को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।

    यह याचिका शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने दाखिल की है।

    हाई कोर्ट इस पर कुछ देर में सुनवाई शुरू करेगा। इसी मुद्दे पर भाजपा द्वारा दायर दूसरी याचिका को भी सूचीबद्ध किया गया है, और अदालत ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा द्वारा अपने DSPs और अन्य अधिकारियोके साथ एक वायरल कॉन्फ्रेस कॉल में विपक्षी दलों, विशेषकर शिअद के संभावित उम्मीदवारों को नामांकन केंद्र तक पहुँचने से रोकने की पूर्व-नियोजित रणनीति बनाई गई।

    दावा किया है कि इस कॉल में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विपक्षी उम्मीदवारों को घरों, गावों और रास्तों में ही रोक दिया जाए ताकि वे नामांकन दाखिल न कर सकें।

    याचिका में इसे एक “संगठित साज़िश और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का प्रयास” बताया गया है तथा अदालत से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की गई है।