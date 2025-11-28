Language
    पंजाब में आज दोपहर लागू हो जाएगी आचार संहिता, जिला परिषद और पंचायत समितयों के चुनाव का होगा एलान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    पंजाब में आज दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनावों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।

    Hero Image

    कैप्शन: राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी।

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब एक बार फिर चुनावी रंग में रंगने जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग लंबे समय से लंबित 23 जिला परिषद और 154 पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा आज शुक्रवार 3.30 बजे कर देगा।

    इसके लिए राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस बुला ली है। इसी के साथ आधे पंजाब में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस चुनाव में राज्य के 1.35 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। बता दें कि पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में 5 दिसंबर के पहले चुनाव करवाने का भरोसा दिलवाया था।

    जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर तक जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए मतदान होगा। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा यह सबसे बड़ा चुनाव होता है। इस चुनाव में 13,236 ग्राम पंचायत के मतदाता हिस्सा लेते हैं।

    1.34 करोड़ मतदाता लेंगे चुनाव में हिस्सा

    जानकारी के अनुसार वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 1,35,98,000 है। जबकि पिछले बार 1.34 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया था।

    जानकारी के अनुसार चुनाव बैलट पेपर से ही होंगे। हरेक पोलिंग बूथ पर दो बैलट बाक्स रखे जाएंगे। एक बैलट पर जिला परिषद के प्रत्याशी और दूसरे पर पंचायत समिति के प्रत्याशी होंगे।

    जानकारी के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के पास ईवीएम की सुविधा नहीं हैं। क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के दौरान राज्य में 19,174 पोलिंग स्टेशन है। बता दें कि पिछले चुनाव के दौरान 153 पंचायत समितियां थी। जबकि इस बार इसकी संख्या बढ़ कर 154 हो गई है