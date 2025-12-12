पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में बड़ा घोटाला, किताबों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों की गड़बड़ी, तीन कर्मचारी चार्जशीट
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) में किताबों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। बोर्ड मैनेजर की शिकायत के बाद हुई ऑडिट में 2018 से 2 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। किताबों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों की गड़बड़ी की गई। जांच के बाद तीन कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है।
जालंधर और कपूरथला स्थित क्षेत्रीय बुक डिपो में 2018 से 2022 के बीच हुए इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब बोर्ड मैनेजर तजिंदर शर्मा ने अनियमितताओं की शिकायत की। इसके बाद बोर्ड ऑडिटर युद्धवीर सिंह चौहान को विस्तृत जांच सौंपी गई।
ऑडिट में करोड़ों रुपये के हिसाब-किताब में भारी गड़बड़ी सामने आई। कई किताबें बेची हुई दिखाईं गईं, लेकिन उनके बिल ही मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट में चार साल के रिकाॅर्ड में कई गंभीर अनियमितताएं जैसे गलत लेजर प्रविष्टियां, माइनस बैलेंस, अधूरे खाते और स्टाॅक में लापरवाही सामने आईं।
ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच रिटायर्ड जज परमिंदर पाल सिंह को सौंपी गई। उनकी जांच में तीन कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया गया और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई। बोर्ड ने स्थानीय ऑडिट पूरा कर इन कर्मचारियों को चार्जशीट थमा दी है।
बोर्ड चेयरमैन डाॅ. अमर पाल सिंह ने बताया कि कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके जवाबों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग में इस वित्तीय गड़बड़ी ने जिम्मेदारी और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
