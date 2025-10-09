NCRB की चौंकाने वाली रिपोर्ट, चंडीगढ़ में ड्रग्स ओवरडोज से मौतें घटीं; पंजाब के लिए चुनौती अभी भी बरकरार
चंडीगढ़ में ड्रग्स ओवरडोज से मौतों की संख्या में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। एनसीआरबी के अनुसार, पंजाब में मृत्यु दर घटी है, पर देश में सबसे अधिक है। फिरोजपुर में हुई मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके चलते कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती ड्रग्स की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। राज्य में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से लगातार हो रही है मौतें, लेकिन नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में मौत की दर कम हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 89 मौते हुई। जबकि इससे एक वर्ष पहले यह संख्या 144 थी। आंकड़े भले ही कुछ भी बोले लेकिन ड्रग्स ओवरडोज की वजह से चालू वर्ष में लगातार मौतें हो रही है। फिरोजपुर में हुई चार मौतों ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था।
जबकि इससे पहले पटियाला में भी लगातार तीन मौतें हुई थी। हालांकि सरकार ने ड्रग्स को खत्म करने के लिए 220 दिनों से राज्य में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में ड्रग ओवरडोज की भेल ही मौत दर कम हुई हो लेकिन देश में सर्वाधिक है।
यानी लगभग 38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। हाल के महीनों में फिरोजपुर के लाखो के बेहड़ा गांव में कुछ ही दिनों में चार युवाओं की मौत ने यह साबित किया कि ग्रामीण इलाकों में सस्ती और नकली सिंथेटिक ड्रग्स की पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती है। 2024 में पंजाब में 175 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ (आइस) की जब्ती हुई, जबकि 2025 के पहले पांच महीनों में यह आंकड़ा बढ़कर 404 किलोग्राम तक पहुंच गया। इससे पहले, 2023 में केवल 61.9 किलोग्राम आइस जब्त की गई थी।
राज्य में 2024 में ड्रग्स ओवरडोज से 108 से ज्यादा मौतें हुई है। यह आंकड़ा 15 जिलों का है। वहीं 2025 में अब तक 77 लोग ड्रग्स ओवर डोज से अपनी जान गंवा चुके है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह गिरावट सरकारी मुहिम, पुलिस कार्रवाई और जागरूकता अभियानों के संयुक्त असर का नतीजा है। पंजाब पुलिस ने पिछले साल वार अगेंस्ट ड्रग्स नाम से अभियान शुरू किया था, जिसके तहत 221 दिनों में अब तक 32234 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा गया है।
एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में 2023 में 654 लोग ड्रग ओवरडोज़ से मरे, जिनमें से 89 पंजाब में थे। इसके बाद मध्य प्रदेश (85 मौतें) और राजस्थान (84 मौतें) हुई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में खतरा बरकरार है। फिरोजपुर, मोगा, संगरुर, तरनतारन और बठिंडा जैसे जिलों से सबसे ज्यादा ओवरडोज की घटनाएं सामने आ रही है।
जिला 2024 2025
मोगा 12 2
जांलधर 8 6
फिरोजपुर 21 12
गुरदासपुर 5 7
बठिंडा 5 7
होशियारपुर 6 -
तरनतारन 12 --
पटियाला 8 --
कपूरथला 4 7
अमृतसर 6 5
रोपड़ 2 2
फाजिल्का 4 6
संगरुर 8 6
मुक्तसर 4 3
फरीदकोट 3 2
