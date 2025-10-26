'पंजाब नशे के गंभीर संकट का कर रहा सामना', विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने लगाए आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर पंजाब को तबाह कर रहे नशे के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब तक के सबसे खराब नशे के संकट से जूझ रहा है।

बाजवा ने बताया कि मानसा जिले के एक नशे के आदी दंपती ने अपने छह महीने के बेटे को बुढलाडा में एक परिवार को 1.8 लाख रुपये में बेच दिया, वह भी केवल अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए। बच्चे को एक वस्तु की तरह बेचा गया।