Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'पंजाब नशे के गंभीर संकट का कर रहा सामना', विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने लगाए आरोप

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    पंजाब में नशे की समस्या गंभीर होती जा रही है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस समस्या को नियंत्रित करने में विफल रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बाजवा ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर पंजाब को तबाह कर रहे नशे के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब तक के सबसे खराब नशे के संकट से जूझ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाजवा ने बताया कि मानसा जिले के एक नशे के आदी दंपती ने अपने छह महीने के बेटे को बुढलाडा में एक परिवार को 1.8 लाख रुपये में बेच दिया, वह भी केवल अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए। बच्चे को एक वस्तु की तरह बेचा गया।

    इससे साफ है कि नशीले पदार्थों ने हमारे समाज की आत्मा को खा लिया है। बाजवा ने कहा कि बच्चे की मां कभी राज्य स्तर की पहलवान थीं। वह और उसके पति दोनों ड्रग्स के गुलाम हो चुके हैं। यह कल्पना नहीं है। 2025 में पंजाब की यही हकीकत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार बेशर्मी से ड्रग्स को खत्म करने के खोखले वादे कर रही है।

     