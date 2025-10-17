Language
    DIG भुल्लर और बिचौलिए की कॉल रिकॉर्डिंग में बड़े खुलासे, घर में मिला था 5 करोड़ कैश

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:17 AM (IST)

    पंजाब के डीआईजी भुल्लर का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे 'अगस्त-सितंबर का कमीशन नहीं आया' कह रहे हैं। कॉल में उन्होंने तीन बैग और एक अटैची में पांच करोड़ रुपये कैश होने की बात भी कही। विपक्षी दलों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और डीआईजी भुल्लर को निलंबित करने की मांग की है।

    Hero Image

    रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर (जागरण ग्राफिक्स)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सीबीआई ने गुरुवार को रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत से जुड़े एक मामले में अरेस्ट किया है। आरोप है कि उन्होंने दो साल पुराने केस में स्क्रैप कारोबारी को राहत देने की एवज में आठ लाख रुपये की रिश्वत ली और हर महीने रिश्वत भी मांगी।

    सीबीआई के मुताबिक, डीआईजी फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ निवासी आकाश बत्ता को धमकाकर रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई टीम ने डीआईजी के चंडीगढ़ सेक्टर-40 स्थित घर से पांच करोड़ कैश, डेढ़ किलो सोने के गहने, कई प्रॉपर्टी के कागजात, मर्सिडीज व ऑडी गाड़ी और 22 महंगी घड़ियां भी जब्त की हैं।

    कैश तीन बैग व एक अटैची में भरा था। इसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ीं। रिश्वत को सेवा-पानी कह रहे डीआईजी की कॉल रिकॉर्डिंग भी सीबीआई के हाथ लगी है। इसी आधार पर वीरवार को पूछताछ के लिए भुल्लर को सीबीआई ने दोपहर में कार्यालय बुलाया और गिरफ्तार कर लिया।

    'अगस्त और सिंतबर का नहीं आया'

    काल रिकॉर्डिंग में डीआईजी बिचौलिए को कहते हैं कि अट्ठ फड़ने ने अट्ठ। जिन्ने देंदा, नाल-नाल फड़ी चल, ओहनूं कह दे अट्ठ कर दे पूरा। रिकॉर्डिंग में मंथली मांगे जाने की भी बात है। एक रिकॉर्डिंग में बिचौलिया आकाश से कहता है कि अगस्त दा नहीं आया, सितंबर दा नहीं आया।

    जानकारी के मुताबिक दो साल पहले सरहिंद पुलिस थाने में आकाश के विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज हुआ था। डीआईजी उसी केस में राहत देने के नाम पर आठ लाख रिश्वत और हर महीने पैसे देने की मांग कर रहे थे। इसी से तंग आकर आकाश ने 11 अक्टूबर को सीबीआई को शिकायत दे दी।

    ...तो लेनी पड़ती अनुमति

    सीबीआई को राज्य में कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग को बताना पड़ता है। विभाग की मंजूरी के बाद ही सीबीआई कार्रवाई कर सकती है। सीबीआई को शक था कि पंजाब सरकार अनुमति न दे और कार्रवाई की सूचना लीक हो जाए, इसलिए डीआईजी को कार्यालय बुलाकर पकड़ा। डीआईजी को शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    पहले एक लाख मांगे, नहीं दिया तो फंसाने की धमकी दी

    स्क्रैप व्यापारी आकाश के अनुसार 29 अक्टूबर, 2023 को उनके खिलाफ थाना सरहिंद में नकली बिल व बिल्टियों के इस्तेमाल के आरोप में केस दर्ज हुआ था। मामले में अब तक चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अगस्त में डीआईजी के करीबी किरशनू ने संपर्क किया और उसे केस से हटाने के लिए आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी।

    बताया कि डीआईजी ने यह निर्देश दिया है। शुरू में एक लाख रुपये की मांग की गई, परंतु आकाश ने मना कर िदया। इसके बाद सितंबर में डीआईजी ने उसे कार्यालय बुलाकर धमकाया कि पैसे नहीं दिए तो प्राथमिकी आगे बढ़ा देंगे और नए झूठे केस दर्ज किए जाएंगे। आठ अक्टूबर को किरशनू ने आकाश को कहा कि डीआईजी के निर्देशानुसार चार लाख रुपये चंडीगढ़ लाकर देने होंगे।