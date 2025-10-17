DIG भुल्लर और बिचौलिए की कॉल रिकॉर्डिंग में बड़े खुलासे, घर में मिला था 5 करोड़ कैश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सीबीआई ने गुरुवार को रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत से जुड़े एक मामले में अरेस्ट किया है। आरोप है कि उन्होंने दो साल पुराने केस में स्क्रैप कारोबारी को राहत देने की एवज में आठ लाख रुपये की रिश्वत ली और हर महीने रिश्वत भी मांगी।

सीबीआई के मुताबिक, डीआईजी फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ निवासी आकाश बत्ता को धमकाकर रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई टीम ने डीआईजी के चंडीगढ़ सेक्टर-40 स्थित घर से पांच करोड़ कैश, डेढ़ किलो सोने के गहने, कई प्रॉपर्टी के कागजात, मर्सिडीज व ऑडी गाड़ी और 22 महंगी घड़ियां भी जब्त की हैं।

कैश तीन बैग व एक अटैची में भरा था। इसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ीं। रिश्वत को सेवा-पानी कह रहे डीआईजी की कॉल रिकॉर्डिंग भी सीबीआई के हाथ लगी है। इसी आधार पर वीरवार को पूछताछ के लिए भुल्लर को सीबीआई ने दोपहर में कार्यालय बुलाया और गिरफ्तार कर लिया।

'अगस्त और सिंतबर का नहीं आया' काल रिकॉर्डिंग में डीआईजी बिचौलिए को कहते हैं कि अट्ठ फड़ने ने अट्ठ। जिन्ने देंदा, नाल-नाल फड़ी चल, ओहनूं कह दे अट्ठ कर दे पूरा। रिकॉर्डिंग में मंथली मांगे जाने की भी बात है। एक रिकॉर्डिंग में बिचौलिया आकाश से कहता है कि अगस्त दा नहीं आया, सितंबर दा नहीं आया।

जानकारी के मुताबिक दो साल पहले सरहिंद पुलिस थाने में आकाश के विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज हुआ था। डीआईजी उसी केस में राहत देने के नाम पर आठ लाख रिश्वत और हर महीने पैसे देने की मांग कर रहे थे। इसी से तंग आकर आकाश ने 11 अक्टूबर को सीबीआई को शिकायत दे दी।

...तो लेनी पड़ती अनुमति सीबीआई को राज्य में कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग को बताना पड़ता है। विभाग की मंजूरी के बाद ही सीबीआई कार्रवाई कर सकती है। सीबीआई को शक था कि पंजाब सरकार अनुमति न दे और कार्रवाई की सूचना लीक हो जाए, इसलिए डीआईजी को कार्यालय बुलाकर पकड़ा। डीआईजी को शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पहले एक लाख मांगे, नहीं दिया तो फंसाने की धमकी दी स्क्रैप व्यापारी आकाश के अनुसार 29 अक्टूबर, 2023 को उनके खिलाफ थाना सरहिंद में नकली बिल व बिल्टियों के इस्तेमाल के आरोप में केस दर्ज हुआ था। मामले में अब तक चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अगस्त में डीआईजी के करीबी किरशनू ने संपर्क किया और उसे केस से हटाने के लिए आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी।