    रिश्वत लेने के मामले में फंसे DIG भुल्लर का हुआ मेडिकल, CBI कोर्ट में आज किया जाएगा पेश

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    रिश्वतखोरी के आरोपों में गिरफ्तार डीआईजी भुल्लर का मेडिकल परीक्षण किया गया। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह पूरा मामला अधिकारी द्वारा रिश्वत लिए जाने से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच अभी जारी है।

    डीआईजी को रंगेहाथ रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। रिश्वतखोरी में फंसे रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण भुल्लर को आज सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई अदालत से भुल्लर और बिचौलिए कृष्णन का पुलिस रिमांड मांगने की तैयारी में है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके।

    गुरुवार दोपहर सीबीआई की टीम ने डीआईजी भुल्लर को रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बिचौलिए के माध्यम से फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ कारोबारी से आठ लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। कारोबारी ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की थी, जिसके बाद एजेंसी ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की।

    आज सुबह कराया गया मेडिकल

    गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार सुबह सीबीआई ने डीआईजी का मेडिकल करवाया। जांच के दौरान उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल में लाया गया। इस दौरान वे पैंट-शर्ट पहने हुए थे, हाथ में घड़ी थी और उन्होंने रूमाल से अपना चेहरा ढक रखा था। वे वाहन की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और मीडिया से कोई बात नहीं की।

    भुल्लर और बिचौलिए के खिलाफ मिले साक्ष्य

    सूत्रों के अनुसार, सीबीआई को भुल्लर और बिचौलिए के बीच फोन बातचीत और कुछ लेन-देन से जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। एजेंसी का कहना है कि आरोपी अधिकारी व्यवसायियों से नियमित रूप से धन की मांग करते थे और यह रिश्वतखोरी का सिलसिला लंबे समय से चल रहा था।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई आज अदालत से लंबा रिमांड मांग सकती है ताकि भ्रष्टाचार के इस पूरे जाल की परतें खोली जा सकें। पंजाब पुलिस महकमे में यह गिरफ्तारी एक बड़े झटके के रूप में देखी जा रही है।