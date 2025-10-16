Language
    DIG रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, रिश्वत लेने का मामला, सीबीआई ने चंडीगढ़ से दबोचा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक बड़े मामले से जुड़ी है, जिसमे एक स्क्रैप व्यापारी ने रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों के अनुसार, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।      

    डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में रोपड़ रेंज के  डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वीरवार दोहपर गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक हाई प्रोफाइल मामले में बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि स्क्रैप कारोबारी ने रिश्वत लेने की शिकायत दी थी।

    सूत्रों के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी ने भुल्लर पर पांच लाख रुपये महीना लेने के आरोप लगाए थे। हालांकि, पुलिस की ओर अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी से पंजाब पुलिस में हड़कंप मच गया है। 