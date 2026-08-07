डीए भुगतान नहीं हुआ तो पूरे पंजाब में सड़कें होंगी जाम, कर्मचारी आंदोलन को लेकर राजा वड़िंग की चेतावनी

राज्य ब्यूरो जागरण, चंडीगढ़। महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज होने के संकेत मिलने लगे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कर्मचारियों के समर्थन में उतरने का एलान कर दिया है। चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता जल्द जारी नहीं किया गया तो पूरे पंजाब में सड़क जाम करने की नौबत आ सकती है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन अपने अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। राजा वड़िंग ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है।

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