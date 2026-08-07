पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल और भाजपा में गठबंधन की अटकलें, पीएम मोदी से मिले सुखबीर बादल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई इस मुलाकात ने पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हालांकि दोनों दलों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल के बीच पंजाब के विकास, कानून-व्यवस्था, कृषि, किसानों से जुड़े मुद्दों और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसे पंजाब की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भविष्य की रणनीति पर विचार संभावित शुक्रवार को हुई इस मुलाकात ने इन चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंजाब में बदलते राजनीतिक हालात और आगामी चुनावी तैयारियों को देखते हुए दोनों दल भविष्य की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं।

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