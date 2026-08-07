'मुझे केजरीवाल से मिलवाओ', पंजाब विधानसभा में बोले परगट सिंह, कनाडा में फंसे विद्यार्थियों का भी उठा मुद्दे

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सुविधाओं, कनाडा में फंसे पंजाबी विद्यार्थियों और पंजाब कृषि विकास बैंक (पीएडीबी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मिलवाया जाए, ताकि उन्हें बताया जा सके कि पंजाब में भी लोगों की आवाज दबाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल के इंटरटेन मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई गई। वहीं कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसकी अनुमति कौन देता है और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने जैसा है।

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दो ट्रॉमा सेंटरों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट स्थापित करने का भी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि अस्पताल की इमारत को अपग्रेड करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है और वहां 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों व एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध है।

खबरें और भी







कनाडा में जूझ रहे पंजाबी स्वास्थ्य मंत्री ने कनाडा में फंसे करीब 1,500 पंजाबी विद्यार्थियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को दाखिले के समय वर्क परमिट मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद कई आवेदनों को मंजूरी नहीं मिली।

पंजाब सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार से संपर्क किया है और मांग की है कि विद्यार्थियों के आवेदनों की दोबारा समीक्षा की जाए। जरूरत पड़ने पर उन्हें कनाडा की अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने में भी हरसंभव सहायता दी जाएगी।