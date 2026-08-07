'कैप्टन अमरिंदर मेरे पसंदीदा नेता', राहुल गांधी के बयान से पंजाब में हलचल; कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं तेज

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। दिल्ली में आयोजित जेन-जी संवाद कार्यक्रम के दौरान जब एक युवा ने राहुल गांधी से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका पसंदीदा नेता कौन है, तो उन्होंने बिना देर किए कहा,

कैप्टन अमरिंदर सिंह, निश्चित तौर पर। मैं उनके साथ आसानी से घुल-मिल जाता हूं। वह बेहद सहज हैं और सैन्य इतिहास के विशेषज्ञ हैं, इसलिए मुझे पसंद हैं। हैलो अंकल अमरिंदर... राहुल गांधी ने इस बातचीत का वीडियो अपने इंटरनेट मीडिया मंच पर भी साझा किया। राहुल गांधी के इस बयान के सामने आते ही पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस की कमी महसूस होती है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में लौटते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने भी कहा कि कैप्टन दो बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकता है।

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