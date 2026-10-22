हरियाणा के नेताओं के सहारे पंजाब में चुनावी जमीन मजबूत करेगी कांग्रेस, अशोक तंवर और उदय भान को मिली जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी पिच तैयार करने को राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची और मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी के ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को धार देने के लिए अब हरियाणा के नेताओं को भी मैदान में उतारा जा रहा है।

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और उदय भान को पंजाब में अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं विधायक राणा गुरजीत सिंह को भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की ओर से गठित टीम में शामिल किया गया है।

कांग्रेस की रणनीति इस अभियान के जरिए अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सक्रिय करने की है। अगले करीब एक महीने तक ये नेता निर्धारित चुनावी हलकों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभियान को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जिम्मेदारियां सौंपने संबंधी सूची जारी की गई है।

दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर नजर पंजाब की राजनीति में दलित मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में कांग्रेस की नजर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर भी है। पार्टी अभियान के जरिए मतदाताओं को मतदान के अधिकार, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करने के साथ अपने समर्थकों को भी सक्रिय करना चाहती है। स्थानीय नेताओं की भागीदारी से पार्टी को पंजाब के राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय मुद्दों के अनुरूप अभियान आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

हरियाणा के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने और पंजाब के वरिष्ठ नेताओं को अभियान से जोड़ने के साथ कांग्रेस नेतृत्व अब इस मुहिम को राज्यव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाना चाहता है। अगले एक महीने में अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों से यह भी पता चलेगा कि पार्टी इस अभियान को जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाती है।