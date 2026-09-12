गुलजार सिंह मामले में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, 15 सितंबर को सड़कों पर उतरेंगे नेता; सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट अपने पहले पंजाब दौरे के दौरान 15 सितंबर को पार्टी के बड़े प्रदर्शन में शामिल होंगे। संगरूर के गुलजार सिंह की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज करने की तैयारी की है।

इस प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। गुलजार सिंह मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि गुलजार सिंह ने क्षेत्र में नशे की समस्या को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल उठाए थे और इसके बाद उन पर दबाव बनाया गया।

कांग्रेस ने चीमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, उन्हें पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि कांग्रेस लगातार वित्त मंत्री की भूमिका की जांच की मांग कर रही है।