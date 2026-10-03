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सचिन पायलट से मिले पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह, एक-दूसरे को खिलाई मिठाई; संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Sat, 03 Oct 2026 03:43 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2026 03:57 PM (IST)

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद परगट सिंह ने दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात की। इस दौरान ...और पढ़ें

सचिन पायलट से मिले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह। फोटो सोशल मीडिया

सचिन पायलट से मिले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह। फोटो सोशल मीडिया

HighLights

  1. परगट सिंह ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

  2. दिल्ली में सचिन पायलट से मिलकर संगठन पर चर्चा की।

  3. मुलाकात के बाद बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद परगट सिंह आज दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी भी मौजूद रहे।

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि आज दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात की। संगठन को मजबूत करने और पंजाब के लोगों के मुद्दों को उठाने पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने दो फोटो भी शेयर की। जिसमें एक-दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं।

बंगला साहिब में टेका माथा

इससे पहले परगट सिंह गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरु साहब जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सिर झुकाया और सभी के कल्याण के लिए अरदास की। उन्होंने गुरु साहब से कृपा बनाए रखने की अरदास की। मैं इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा, विनम्रता और पंजाब की सेवा भावना के साथ निभा सकूं।

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राजा वड़िंग के बाद परगट सिंह को मिली कमान 

अमरिंदर राजा वड़िंग के इस्तीफा देने के बाद परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का नया प्रधान नियुक्त किया गया है। लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह परगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। परगट सिंह की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। पहले विजय इंदर सिंगला का नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहा था।

पार्टी के भीतर सिंगला के नाम को लेकर लंबे समय से मंथन भी चल रहा था। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, सुखबिंदर सिंह सरकारिया और परगट सिंह के नाम भी चर्चा में थे।