सचिन पायलट से मिले पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह, एक-दूसरे को खिलाई मिठाई; संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद परगट सिंह आज दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी भी मौजूद रहे।

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि आज दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात की। संगठन को मजबूत करने और पंजाब के लोगों के मुद्दों को उठाने पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने दो फोटो भी शेयर की। जिसमें एक-दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। परगट सिंह की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। पहले विजय इंदर सिंगला का नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहा था।