सचिन पायलट से मिले पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह, एक-दूसरे को खिलाई मिठाई; संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद परगट सिंह ने दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात की। इस दौरान ...और पढ़ें
HighLights
परगट सिंह ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
दिल्ली में सचिन पायलट से मिलकर संगठन पर चर्चा की।
मुलाकात के बाद बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद परगट सिंह आज दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी भी मौजूद रहे।
पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि आज दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात की। संगठन को मजबूत करने और पंजाब के लोगों के मुद्दों को उठाने पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने दो फोटो भी शेयर की। जिसमें एक-दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं।
After taking charge as President of Punjab Congress, met Punjab Congress In-charge Shri Sachin Pilot Ji. Shri Gurjeet Singh Aujla Ji was also present on the occasion.— Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 3, 2026
Discussed strengthening the organisation and taking up the issues of Punjab and its people. @SachinPilot… pic.twitter.com/noA6VWttGn
बंगला साहिब में टेका माथा
इससे पहले परगट सिंह गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरु साहब जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सिर झुकाया और सभी के कल्याण के लिए अरदास की। उन्होंने गुरु साहब से कृपा बनाए रखने की अरदास की। मैं इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा, विनम्रता और पंजाब की सेवा भावना के साथ निभा सकूं।
"ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ"— Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 3, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ… pic.twitter.com/NfNp8vvc3g
यह भी पढ़ें- पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने पर परगट सिंह को राजा वड़िंग और सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने दी बधाई, क्या बोले चन्नी?
यह भी पढ़ें- कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक! इंदर सिंगला का नाम आगे होने के बाद परगट सिंह पर कैसे लगी मुहर? वड़िंग भी नहीं थे पक्ष में
यह भी पढ़ें- हॉकी के मैदान से पंजाब कांग्रेस की कमान तक... कौन हैं परगट सिंह? जो बने प्रदेश अध्यक्ष; लगातार 3 बार बने हैं विधायक
राजा वड़िंग के बाद परगट सिंह को मिली कमान
अमरिंदर राजा वड़िंग के इस्तीफा देने के बाद परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का नया प्रधान नियुक्त किया गया है। लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह परगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। परगट सिंह की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। पहले विजय इंदर सिंगला का नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहा था।
पार्टी के भीतर सिंगला के नाम को लेकर लंबे समय से मंथन भी चल रहा था। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, सुखबिंदर सिंह सरकारिया और परगट सिंह के नाम भी चर्चा में थे।