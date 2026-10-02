राजा वड़िंग ने परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, फोटो शेयर कर लिखा पोस्ट
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस अवसर पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट लिखा।
HighLights
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने परगट सिंह को दी बधाई।
परगट सिंह पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए।
राजा वड़िंग ने पुरानी तस्वीर साझा कर खुशी व्यक्त की।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। साथ वाली पुरानी फोटो शेयर कर पोस्ट लिखा है।
Congratulations to Sardar @PargatSOfficial ji for being appointed as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee @INCPunjab.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) October 2, 2026
My best wishes. pic.twitter.com/sH2UFmhZe6