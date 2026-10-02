राजा वड़िंग ने परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, फोटो शेयर कर लिखा पोस्ट

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। साथ वाली पुरानी फोटो शेयर कर पोस्ट लिखा है।

Congratulations to Sardar @PargatSOfficial ji for being appointed as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee @INCPunjab.



My best wishes. pic.twitter.com/sH2UFmhZe6 — Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) October 2, 2026