कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक! इंदर सिंगला का नाम आगे होने के बाद परगट सिंह पर कैसे लगी मुहर? वड़िंग भी नहीं थे पक्ष में
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर परगट सिंह की नियुक्ति चौंकाने वाली रही, जबकि विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे ...और पढ़ें
HighLights
परगट सिंह पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त।
विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे होने पर भी नहीं मिला पद।
पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह की नियुक्ति से बदले समीकरण।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में शुक्रवार को हुआ प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला रहा। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के राहुल गांधी से मुलाकात कर इस्तीफा देने के बाद जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा थी, वह विजय इंदर सिंगला थे। अंतिम दौर तक सिंगला को अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अचानक पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह के नाम पर मुहर लगा दी।
इस फैसले के साथ ही पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में कई समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में पिछले कई महीनों से चल रही गुटबाजी के बीच हाईकमान ने ऐसे चेहरे को चुना है, जिसकी पहचान खेल और राजनीति दोनों क्षेत्रों में रही है। परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। वह पंजाब सरकार में शिक्षा एवं खेल मंत्री भी रह चुके हैं।
सिंगला के नाम पर चल रही थी चर्चा
राजा वड़िंग के इस्तीफे से पहले ही विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे चल रहा था। पार्टी सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया था कि सिंगला का नाम अंतिम चरण तक गंभीरता से विचाराधीन था। पार्टी के अंदरूनी हलकों में अब चर्चा है कि वड़िंग ने राहुल गांधी से अपनी अंतिम मुलाकात में पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर अपनी राय मजबूती से रखी।
सूत्रों के मुताबिक, वड़िंग की कोशिश थी कि उनके राजनीतिक विरोधी माने जाने वाले चरणजीत सिंह चन्नी खेमे से जुड़े किसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी न मिले। हालांकि इस दावे की कांग्रेस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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संगरूर प्रकरण भी बना चर्चा का कारण सिंगला को लेकर संगरूर में हुए कांग्रेस के एक कार्यक्रम की चर्चा भी पार्टी के भीतर होती रही है। वहां भूपेश बघेल और राजा वड़िंग के खिलाफ नारेबाजी में सिंगला समर्थकों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इसे वड़िंग के लिए इसलिए भी झटका माना गया क्योंकि सिंगला को कभी उनका करीबी माना जाता था।