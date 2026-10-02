कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक! इंदर सिंगला का नाम आगे होने के बाद परगट सिंह पर कैसे लगी मुहर? वड़िंग भी नहीं थे पक्ष में

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में शुक्रवार को हुआ प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला रहा। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के राहुल गांधी से मुलाकात कर इस्तीफा देने के बाद जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा थी, वह विजय इंदर सिंगला थे। अंतिम दौर तक सिंगला को अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अचानक पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह के नाम पर मुहर लगा दी।

इस फैसले के साथ ही पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में कई समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में पिछले कई महीनों से चल रही गुटबाजी के बीच हाईकमान ने ऐसे चेहरे को चुना है, जिसकी पहचान खेल और राजनीति दोनों क्षेत्रों में रही है। परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। वह पंजाब सरकार में शिक्षा एवं खेल मंत्री भी रह चुके हैं।

सिंगला के नाम पर चल रही थी चर्चा राजा वड़िंग के इस्तीफे से पहले ही विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे चल रहा था। पार्टी सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया था कि सिंगला का नाम अंतिम चरण तक गंभीरता से विचाराधीन था। पार्टी के अंदरूनी हलकों में अब चर्चा है कि वड़िंग ने राहुल गांधी से अपनी अंतिम मुलाकात में पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर अपनी राय मजबूती से रखी।