    पंजाब के CM भगवंत मान का जापान दौरा, निवेश आकर्षित करने की अनूठी रणनीति; 25 बड़ी कंपनियों से करेंगे मुलाकात

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जापान दौरा चर्चा में है। युवा इस पहल को रोजगार के अवसर के रूप में देख रहे हैं। व्यापारिक संगठनों ने भी इस प्रयास की सराहना की है। यह दौरा पंजाब को उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जापानी निवेश से अन्य देशों के निवेशक भी आकर्षित होंगे।

    पंजाब के CM भगवंत मान का जापान दौरा। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान एक दिसंबर से जापान की 10 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे, जो राज्य सरकार की आर्थिक विकास योजना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    इस दौरे की खास बात यह है कि मान सरकार ने पारंपरिक निवेश सम्मेलनों के बजाय सीधे विदेशी धरती पर जाकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित करने का अनूठा तरीका अपनाया है।

    यह रणनीति दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पारंपरिक तरीकों से हटकर सक्रिय और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपना रही है।

    जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मान टोक्यो और साप्पोरो शहरों का दौरा करेंगे, जहां उनकी 25 बड़ी जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकातें निर्धारित की गई हैं। उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव भी इस महत्वपूर्ण यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ होंगे, जो इस मिशन की गंभीरता को दर्शाता है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि जापानी कंपनियां अपनी उन्नत तकनीक, अनुशासित कार्य संस्कृति और दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं। यदि पंजाब इन कंपनियों को आकर्षित करने में सफल होता है, तो यह राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जापान की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उन्नत विनिर्माण कंपनियां पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकती हैं।

    पंजाब सरकार की इस पहल को आर्थिक विशेषज्ञ सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के अनुसार, “भगवंत मान सरकार ने यह समझा है कि वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए घर बैठे इंतजार करने के बजाय उनके दरवाजे पर दस्तक देनी होगी।

    यह दौरा दिखाता है कि पंजाब सरकार गंभीरता से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है।” पिछले कुछ वर्षों में पंजाब ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक विविधीकरण की ओर बढ़ने का प्रयास किया है, और यह जापान दौरा उसी दिशा में एक सुनियोजित कदम प्रतीत होता है।

    इस यात्रा की तैयारियां काफी समय से चल रही थीं। सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने जापानी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिनमें भूमि आवंटन में सुविधा, कर छूट, और एकल खिड़की प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल हैं।

    मुख्यमंत्री के साथ एक विशेषज्ञ टीम भी जाएगी जो जापानी उद्योगपतियों को पंजाब की भौगोलिक स्थिति, बुनियादी ढांचे, और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी। पंजाब का दिल्ली के निकट होना और राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी कनेक्टिविटी इसे निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाती है।

    भगवंत मान सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं जो निवेशकों को सकारात्मक संकेत देते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश, प्रशासनिक पारदर्शिता, और व्यापार करने में आसानी की दिशा में उठाए गए कदमों ने पंजाब की छवि में सुधार किया है।

    अब यह जापान दौरा उन प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल बड़े निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी तकनीकी साझेदारियां स्थापित करना है जो पंजाब के युवाओं को नए कौशल सीखने और वैश्विक मानकों पर काम करने का मौका दें।

    सोशल मीडिया पर इस खबर की चर्चा तेजी से हो रही है। पंजाब के युवा इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि यह दौरा रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। एक स्थानीय उद्यमी ने कहा कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत थी जो सिर्फ घोषणाएं न करें बल्कि खुद जाकर निवेशकों से मिलें और पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करें। यह दौरा उसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।” कई व्यापारिक संगठनों ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की है और आशा व्यक्त की है कि यह यात्रा सफल हो।

    जापान के साथ पंजाब के संबंध नए नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर इतना लंबा और केंद्रित दौरा पहली बार हो रहा है। जापानी संस्कृति अनुशासन, गुणवत्ता, और नवाचार के लिए विश्वविख्यात है, और यदि यह संस्कृति पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यह राज्य की कार्य संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

    साप्पोरो शहर, जो अपनी तकनीकी उन्नति और नवाचार केंद्रों के लिए जाना जाता है, में मुख्यमंत्री की मुलाकातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं क्योंकि वहां कई स्टार्टअप और मध्यम आकार की कंपनियां हैं जो विदेशों में विस्तार की योजना बना रही हैं।

    यह दौरा पंजाब सरकार की उस व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें राज्य को उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना शामिल है। हाल के महीनों में मान सरकार ने कई औद्योगिक पार्कों की घोषणा की है और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़े बजट आवंटित किए हैं।

    जापानी निवेश इन योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पंजाब जापानी कंपनियों को आकर्षित करने में सफल होता है, तो यह अन्य विकसित देशों के निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत होगा।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह जापान दौरा न केवल एक राजनयिक यात्रा है, बल्कि पंजाब की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। 25 बड़ी कंपनियों से सीधी बातचीत, वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति, और 10 दिन का समर्पित कार्यक्रम यह दर्शाता है कि सरकार इस अवसर को गंभीरता से ले रही है।

    आने वाले दिनों में इस दौरे के परिणाम पंजाब के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय करेंगे, और राज्य की जनता उम्मीद भरी नजरों से मुख्यमंत्री की इस पहल के सकारात्मक परिणामों का इंतजार कर रही है।