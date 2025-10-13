पंजाब के मुल्लांपुर में ताश खेल रहे व्यापारियों पर सीआईए के जवानों ने तानी रिवाॅल्वर, हार्ट अटैक से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, माहौल तनावपूर्ण

वेद शर्मा, मोहाली। मोहाली जिले के मुल्लांपुर इलाके में काउंटर इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआईए) खरड़ की टीम ने ताश खेल रहे आठ व्यापारियों पर रिवॉल्वर तानी। आरोप है कि डर के मारे एक व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के इलाके में तैनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

सोमवार को मुल्लांपुर का बाजार बंद होता है। इस कारण सभी दुकानदार इकट्ठा होकर आमतौर पर यहां ताश के पत्ते खेलते हैं। सीआईए की टीम में करीब पांच लोग मौजूद थे, जो की बिना पुलिस वर्दी के थे। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर रिवाॅल्वर तान दी। प्रत्यक्षदर्शी राजेश उर्फ पम्मी ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने बताया नहीं था कि वह पुलिसकर्मी है।

जब उन्होंने रिवाॅल्वर तानी तो व्यापारी डर गए। उन्हें लगा कि किसी गैंगस्टर की तरफ से उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। इस कारण वहां पर मौजूद 55 वर्षीय राजेश कुमार सोनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं एक दूसरे व्यक्ति की भी हालत गंभीर है। उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है।