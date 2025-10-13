पंजाब के मुल्लांपुर में ताश खेल रहे व्यापारियों पर सीआईए के जवानों ने तानी रिवाॅल्वर, हार्ट अटैक से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, माहौल तनावपूर्ण
पंजाब के मुल्लांपुर में सीआईए स्टाफ द्वारा ताश खेल रहे व्यापारियों पर रिवाॅल्वर तानने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। इस घटना में एक व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
वेद शर्मा, मोहाली। मोहाली जिले के मुल्लांपुर इलाके में काउंटर इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआईए) खरड़ की टीम ने ताश खेल रहे आठ व्यापारियों पर रिवॉल्वर तानी। आरोप है कि डर के मारे एक व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के इलाके में तैनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
सोमवार को मुल्लांपुर का बाजार बंद होता है। इस कारण सभी दुकानदार इकट्ठा होकर आमतौर पर यहां ताश के पत्ते खेलते हैं। सीआईए की टीम में करीब पांच लोग मौजूद थे, जो की बिना पुलिस वर्दी के थे। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर रिवाॅल्वर तान दी। प्रत्यक्षदर्शी राजेश उर्फ पम्मी ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने बताया नहीं था कि वह पुलिसकर्मी है।
जब उन्होंने रिवाॅल्वर तानी तो व्यापारी डर गए। उन्हें लगा कि किसी गैंगस्टर की तरफ से उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। इस कारण वहां पर मौजूद 55 वर्षीय राजेश कुमार सोनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं एक दूसरे व्यक्ति की भी हालत गंभीर है। उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है।
लोगों ने दो पुलिसकर्मियों को घेर कर मारपीट की
इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों ने दो पुलिसकर्मियों को घेर कर उनके साथ मारपीट भी की है। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वहीं दोनों लोगों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीण लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर डीएसपी मुल्लांपुर धर्मवीर सिंह, एसपी ग्रामीण मनप्रीत सिंह के साथ माजरी और कुराली के थाना प्रभारी को भी मौके पर बुलाया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस घटना पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं
