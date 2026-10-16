नशा विरोधी अभियान पर राजनीतिक सरगर्मी तेज, मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के मुद्दे पर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान आज, शुक्रवार को ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने बताया कि मुख्यमंत्री फिल्लौर में पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

इसमें सभी जिलों के एसएसपी, डीसी, डीएसपी और एसडीएम शामिल होंगे। बैठक ऐसे समय हो रही है, जब नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में आज पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। सीमा पर कांस्टेबल करणदीप के पकड़े जाने का मामला भी चर्चा में है। इन घटनाक्रमों के बीच अभियान की समीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक को अहम माना जा रहा है।