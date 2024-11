Punjab Bypoll Voting 2024 Live Updates: पंजाब की चार सीटों पर वोटिंग जारी, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

श्री मुक्तसर साहिब जिले के गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्र के तहत एक मतदान केंद्र पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मॉक मतदान चल रहा है। भाजपा उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस की अमृता वारिंग, राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की पत्नी और आप उम्मीदवार हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के खिलाफ मैदान में हैं।

#WATCH | Punjab: Mock polling underway for assembly by-election at a polling booth under Gidderbaha Assembly constituency, in Sri Muktsar Sahib district.



BJP candidate Manpreet Singh Badal is in the fray against Congress’ Amrita Warring, wife of state Congress chief Amarinder… pic.twitter.com/0ZzKAyKeDC