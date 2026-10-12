'गृह मंत्री के राज में खाकी सुरक्षित नहीं', पंजाब में 7 महीने में 5 पुलिसकर्मियों की हत्या पर भड़के केवल ढिल्लों
भाजपा ने पंजाब में पुलिसकर्मियों की हत्याओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में 7 महीने में 5 पुलिसकर्मी मारे गए।
भाजपा ने कानून-व्यवस्था पर पंजाब सरकार को घेरा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की गई।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में पुलिसकर्मियों की हत्याओं को लेकर भाजपा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने तरनतारन में एएसआई इकबाल सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना को कानून-व्यवस्था की बदहाली का उदाहरण बताया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले सात महीनों में पंजाब में चार एएसआई और एक होमगार्ड की हत्या हो चुकी है, जबकि दो एएसआई पर जानलेवा हमले किए गए हैं।
चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय से जारी बयान में ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। आम जनता के साथ अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, इसलिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही भी उन्हीं की है। उनके मुताबिक, यदि गृह मंत्री राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।
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गैंगस्टरों के दावों को लेकर सरकार पर सवाल
ढिल्लों ने कहा कि पुलिसकर्मियों की हत्याओं और उन पर हमलों की घटनाओं को अलग-अलग मामलों के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उनके अनुसार, गैंगस्टर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर इन वारदातों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इससे अपराधियों के हौसले और कानून के डर को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी घेरा। उन्होंने सवाल किया कि गैंगस्टरों को पंजाब छोड़ने की चेतावनी देने और राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बनाने के दावे का क्या हुआ? ढिल्लों ने कहा कि सरकार के दावों और मौजूदा स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है।
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मुख्यमंत्री की भूमिका पर उठाए सवाल
ढिल्लों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देने के बजाय राजनीतिक कार्यक्रमों और पार्टी नेतृत्व की गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और अपराध पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की लगातार हो रही हत्याएं राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि, ये आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक बयान में लगाए हैं। इन आरोपों पर पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया इस बयान में शामिल नहीं है।
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