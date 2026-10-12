'गृह मंत्री के राज में खाकी सुरक्षित नहीं', पंजाब में 7 महीने में 5 पुलिसकर्मियों की हत्या पर भड़के केवल ढिल्लों

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में पुलिसकर्मियों की हत्याओं को लेकर भाजपा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने तरनतारन में एएसआई इकबाल सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना को कानून-व्यवस्था की बदहाली का उदाहरण बताया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले सात महीनों में पंजाब में चार एएसआई और एक होमगार्ड की हत्या हो चुकी है, जबकि दो एएसआई पर जानलेवा हमले किए गए हैं।

चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय से जारी बयान में ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। आम जनता के साथ अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, इसलिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही भी उन्हीं की है। उनके मुताबिक, यदि गृह मंत्री राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी घेरा। उन्होंने सवाल किया कि गैंगस्टरों को पंजाब छोड़ने की चेतावनी देने और राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बनाने के दावे का क्या हुआ? ढिल्लों ने कहा कि सरकार के दावों और मौजूदा स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है।