लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में फायरिंग, वीजा कंसल्टेंट के ऑफिस पर गोलियां बरसाकर बाइक सवार फरार
लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में वीजा कंसल्टेंट के दफ्तर पर रविवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर ...और पढ़ें
HighLights
लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में वीजा दफ्तर पर फायरिंग।
बाइक सवार दो बदमाशों ने दफ्तर पर दो-तीन गोलियां चलाईं।
पीड़ित को पहले भी धमकियां मिली थीं, पैसों की मांग हुई।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना शहर के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में राइटवे वीजा कंसल्टेंट के दफ्तर पर रविवार देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक के पीछे बैठे युवक ने दफ्तर को निशाना बनाकर दो से तीन राउंड गोलियां चलाईं और अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़ित को पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं और उससे पैसों की मांग की जा रही थी।
जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश राइटवे वीजा कंसल्टेंट के दफ्तर के बाहर पहुंचे। बाइक के पीछे बैठे युवक ने दफ्तर पर फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर थाना मॉडल टाउन की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
थाना मॉडल टाउन की एसएचओ गुरशिंदर कौर ने बताया कि घटना देर रात की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान की जा सके। पुलिस पीड़ित के बयान दर्ज कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस जांच में जुटी
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पीड़ित को पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं और उससे पैसों की मांग की जा रही थी। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमकियां कौन दे रहा था और कितनी रकम मांगी गई थी। पुलिस फायरिंग के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।
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