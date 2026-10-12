लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में फायरिंग, वीजा कंसल्टेंट के ऑफिस पर गोलियां बरसाकर बाइक सवार फरार

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना शहर के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में राइटवे वीजा कंसल्टेंट के दफ्तर पर रविवार देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक के पीछे बैठे युवक ने दफ्तर को निशाना बनाकर दो से तीन राउंड गोलियां चलाईं और अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़ित को पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं और उससे पैसों की मांग की जा रही थी।

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश राइटवे वीजा कंसल्टेंट के दफ्तर के बाहर पहुंचे। बाइक के पीछे बैठे युवक ने दफ्तर पर फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर थाना मॉडल टाउन की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।