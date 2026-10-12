अमृतसर में पुलिस-बदमाश में मुठभेड़, क्राइम सीन पर पहुंची थी टीम, राइफल छीन भागने की कोशिश में आरोपी घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर अजनाला इलाके में जीआरपी पुलिस के ASI को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई हे। पुलिस टीम जब गिरफ्तार मुख्य आरोपी बलजीत सिंह को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची थी। आरोपी ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीनकर हमला करने की कोशिश की।

इसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी की टांग में गोली लग गई और वह घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, अजनाला क्षेत्र में जीआरपी के ASI सुखचैन सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक मुख्य आरोपी को सोमवार दोपहर भारी सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर लाया गया था, ताकि वारदात की जगह पर जांच पड़ताल की जा सके।