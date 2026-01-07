Punjab Encounter: तरनतारन में पुलिस और नशा तस्करों के बीच एनकाउंटर, गोलीबारी में एक घायल
तरनतारन में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना सिटी पुलिस ने गुरु का खुह क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यू ...और पढ़ें
धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। नशे के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान के तहत बुधवार को तड़कसर थाना सिटी की पुलिसवा दो नशा तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ जिसमें एक नशा तस्कर गोली लगने से घायल हो गया पूछने दोनों को विरासत में लेकर उनके कब्जे से एक पिस्तौल एक कर 770 ग्राम हीरोइन ड्रग मनी बरामद की है।
डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जगजीत सिंह चाहल ने बताया कि एसएसपी सुरेंद्र लांबा के आदेश पर जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई। बुधवार को तड़कसर मोहल्ला गुरु का खुह क्षेत्र में नाकाबंदी दौरान थाना सिटी की पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। रुकने की बजाय गाड़ी में सवार लोगों ने पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह विर्क की अगवाई में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई दौरान गोलियां चलाई।
गाड़ी में सवार अवतार सिंह उर्फ बाबा निवासी गांव सुर सिंह घायल हो गया।उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर ,770 ग्राम हैरोइन बरामद की गई जबकि बाबा के साथी जजप्रीत सिंह के कब्जे से 12000 की ड्रग मनी व एक इलेक्ट्रॉनिक कंडा बरामद हुआ है।दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है।घायल तस्कर अवतार सिंह उर्फ बाबा को इलाज लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
