राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के दोबारा गठबंधन का एलान होते ही विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस राजनीतिक मिलाप को सत्ता के लिए किया गया समझौता और अवसरवादी राजनीति करार दिया है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि पंजाब की जनता इस गठबंधन को पूरी तरह खारिज कर देगी।

हालांकि, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह महज राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। अपने स्वर्गीय पिता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अकाली दल और भाजपा का रिश्ता नाखून व मांस का है, जो पंजाब, देश और सिख समुदाय के हित में है। उन्होंने कहा कि इस लंबे साथ ने प्रदेश में शांति, भाईचारा और तरक्की को बढ़ावा दिया है। लेकिन, विपक्ष इस गठबंधन पर निशाना साध रहा है।

यह भी पढ़ें- 'अकाली दल से होगा सीएम चेहरा', पंजाब में BJP-SAD गठबंधन के बाद अमित शाह का बड़ा एलान ये कभी भी एक साथ आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन पर कहा- देखिए हम लोगों का अलायंस तो पंजाब की मावा-धीयां के साथ है। हम लोगों का अलायंस पंजाब के SC समाज के साथ है। हम लोगों का अलायंस पंजाब के किसानों के साथ है। हम लोगों का अलायंस पंजाब के व्यापारियों के साथ है। ये लोग सत्ता के लिए कभी एक साथ आ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी एक साथ आ जाते हैं। हम लोग पंजाब के विकास के लिए काम कर रहे हैं और पूरा पंजाब देख रहा है कि किस तरह से पिछले 5 साल में भगवंत मान साहब ने मेहनत करके पंजाब को फिर से ठीक करने की कोशिश की, जो उन्होंने पिछले 70-75 साल में उसको बर्बाद किया था। मुद्दे अभी भी वहीं के वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि वे उन दोनों को शुभकामनाएं देना चाहता हैं। लेकिन मुद्दे अभी भी वही हैं। असली मुद्दे ये हैं कि किसानों के साथ क्या हुआ, पंजाब के साथ क्या किया गया और बादल परिवार ने क्या किया। यह सिर्फ दिशाहीन और अवसरवादी राजनीति है और वे इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका कहना था- ये लोग पंजाब के लिए भला क्या कर सकते हैं? केंद्र में पिछले 10 सालों से सत्ता में रही सरकार ने देश की सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। वे पंजाब के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। अब जनता को सोचना और तय करना है। आखिरकार, फैसला तो जनता को ही लेना है।

लेकिन पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ बात रखना और सच बताना चाहते हैं। इसके बाद जनता अपना फैसला लेगी। हालाँकि, लगता है कि इस बार जनता का मूड न सिर्फ अकाली दल के, बल्कि बीजेपी के भी खिलाफ है।

बाजवा ने कहा कि अकाली दल ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत किसानों के मुद्दों पर भाजपा से गठबंधन तोड़ा था। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था।

अब उसी भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन करने पर सुखबीर बादल को बताना चाहिए कि क्या किसानों की मांगें मान ली गई हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल गई है या राजनीतिक मजबूरियां किसान हितों पर भारी पड़ गई हैं।

अग्निवीर योजना का भी उठा मुद्दा प्रताप सिंह बाजवा ने सुखबीर बादल को अग्निवीर योजना समाप्त कराने और सेना में नियमित भर्ती बहाल करवाने की मांग केंद्र के सामने रखने की चुनौती दी। बाजवा ने वाघा-अटारी सीमा के रास्ते व्यापार बहाल करने और करतारपुर गलियारे सहित पंजाब के व्यापारिक संपर्क मजबूत करने को लेकर भी अकाली दल से जवाब मांगा।