पंजाब में 4150 करोड़ के लिंक रोड प्रोजेक्ट शुरू, 19491 किमी. सड़कों की होगी मरम्मत

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। राज्य में 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 19,491.56 किलोमीटर लंबाई वाली 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन का विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिस पर 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें 3,424.67 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत व उन्नयन पर और 725.75 करोड़ रुपये पांच साल की देखभाल पर खर्च किए जाएंगे।

इस महत्वाकांक्षी योजना की सबसे खास बात यह है कि सभी सड़कों का एआई (Artificial Intelligence) आधारित सर्वेक्षण किया गया, जिससे परियोजना की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ी तथा 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई। सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार “सड़क बुनियादी ढांचा विकास बैठक” आयोजित की गई, जहां मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।

जनसुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार 91.83 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू कर रही है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के पास ज़ेबरा क्रॉसिंग, चेतावनी संकेत और हर दो किलोमीटर पर साइन बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सड़क उपयोगकर्ताओं को जरूरी जानकारी मिलती रहे।