पंजाब में 4150 करोड़ के लिंक रोड प्रोजेक्ट शुरू, 19491 किमी. सड़कों की होगी मरम्मत
पंजाब सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन पर 4,150.42 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। एआई-आधारित सर्वेक्षण से 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई और पारदर्शिता बढ़ी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष बैठकें आयोजित की गईं। 91.83 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुरक्षा परियोजना भी लागू की जा रही है, जिसमें स्कूलों के पास ज़ेबरा क्रॉसिंग और चेतावनी संकेत शामिल हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और समग्र विकास को बढ़ावा देंगी।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। राज्य में 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 19,491.56 किलोमीटर लंबाई वाली 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन का विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिस पर 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें 3,424.67 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत व उन्नयन पर और 725.75 करोड़ रुपये पांच साल की देखभाल पर खर्च किए जाएंगे।
इस महत्वाकांक्षी योजना की सबसे खास बात यह है कि सभी सड़कों का एआई (Artificial Intelligence) आधारित सर्वेक्षण किया गया, जिससे परियोजना की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ी तथा 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई। सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार “सड़क बुनियादी ढांचा विकास बैठक” आयोजित की गई, जहां मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।
जनसुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार 91.83 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू कर रही है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के पास ज़ेबरा क्रॉसिंग, चेतावनी संकेत और हर दो किलोमीटर पर साइन बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सड़क उपयोगकर्ताओं को जरूरी जानकारी मिलती रहे।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लिंक सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जो किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को जोड़ती हैं। इन सड़कों से वस्तुओं और सेवाओं की पहुँच आसान होगी और राज्य में आर्थिक गति तेज़ होगी। यह पहल केवल सड़कों के पुनर्निर्माण की नहीं, बल्कि ग्रामीण पंजाब के समग्र विकास की नई राह है, जहां हर सड़क प्रगति की ओर जाती है और हर मोड़ पर विकास की नई कहानी लिखी जा रही है।
