वैश्विक निवेश का नया केंद्र बना पंजाब; Amazon, Siemens और Nissan ने 18000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब, गुरुओं की पवित्र धरती और भारत का गौरवशाली ‘अन्नदाता’, आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की प्रेरक नेतृत्व में वैश्विक मंच पर चमक रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां – जापान, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूके – पंजाब की उपजाऊ मिट्टी और प्रगतिशील नीतियों में अपने सपनों का सुनहरा भविष्य देख रही हैं। मार्च 2022 से अब तक 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 4.7 लाख रोजगार अवसरों ने पंजाब को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यह है नया पंजाब – आपके सपनों का पंजाब, जहां हर गांव, हर शहर, हर परिवार में खुशहाली की लहर दौड़ रही है!

“पंजाब वह धरती है, जहां मेहनत फलती है और हिम्मत फूलती है। हमारी सरकार हर पंजाबी के लिए रोजगार, सम्मान और समृद्धि का वादा लेकर आई है, और हम इसे हर घर तक पहुंचा रहे हैं,” मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्व और जोश के साथ कहा। पंजाब ने 2021 से अब तक 18,000 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश हासिल किया, जिसमें 2025 में ही 8,000 करोड़ से ज्यादा की नई परियोजनाएं शामिल हैं। Amazon, Nissan-Renault, Siemens, De Heus और PepsiCo जैसे वैश्विक दिग्गजों ने पंजाब को विश्व का अगला बड़ा निवेश गंतव्य चुना है, जो हर पंजाबी के लिए गर्व की बात है।

पंजाब के हर कोने में विकास की रोशनी फैल रही है। पटियाला के राजपुरा में नीदरलैंड्स की सदी पुरानी कंपनी De Heus ने 150 करोड़ का अत्याधुनिक पशु आहार प्लांट शुरू किया, जो सिर्फ दो साल में बनकर तैयार हुआ। यह 300 से अधिक युवाओं को नौकरियां देगा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को नया बाजार देगा, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। मोहाली में Amazon Web Services ने 7,000 करोड़ के AI और डेटा सेंटर्स की घोषणा की, जो 500 से अधिक युवाओं को हाई-टेक नौकरियां देगा, और पंजाब को डिजिटल इंडिया का सितारा बना रहा है।

लुधियाना में जापान-फ्रांस की Nissan-Renault ने 500 करोड़ का इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट शुरू किया, जो 300 युवाओं के लिए रोजगार और पंजाब की सड़कों पर हरित भविष्य लाएगा। बठिंडा और फाजिल्का में जर्मनी की Siemens Energy ने 450 करोड़ के सोलर-विंड प्रोजेक्ट से 200 नौकरियां और पर्यावरण की नई उम्मीद जगाई है। संग्रूर में PepsiCo ने 150 करोड़ के फूड प्रोसेसिंग विस्तार से 100 नौकरियां और टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा दिया है। Nestlé, Hindustan Unilever, Cargill और Freudenberg जैसे ब्रांड्स ने भी 2023 से 3,000 करोड़ और 3,000 नौकरियां दी हैं, जिससे पंजाब का हर परिवार खुशहाली की राह पर है।

मान सरकार ने पंजाब को कारोबार का स्वर्ग बना दिया है। फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल, जो भारत का सबसे तेज़ सिंगल-विंडो सिस्टम है, 150 से अधिक सेवाएं देता है और कागजी झंझट को इतिहास बना चुका है। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 125 करोड़ तक की परियोजनाओं को 5 दिन में मंजूरी और 45 दिन में पूर्ण अनुमति मिलती है, जो निवेशकों का दिल जीत रहा है। सस्ती बिजली, जमीन और टैक्स छूट ने पंजाब को निवेश का पहला प्यार बनाया है। “हमने ब्यूरोक्रेसी को जड़ से उखाड़ फेंका। पंजाब अब हर युवा के सपनों को पंख दे रहा है,” CM मान ने गर्व से कहा।

पंजाब अब सिर्फ खेतों की कहानी नहीं। भारत के 17 प्रतिशत गेहूं उत्पादन का लाभ उठाकर Nestlé और PepsiCo जैसे ब्रांड्स इसे फूड प्रोसेसिंग का हब बना रहे हैं। लुधियाना-रूपनगर में Freudenberg और Nissan-Renault के ऑटो क्लस्टर चमक रहे हैं। Siemens और AWS के साथ पंजाब सोलर और टेक्नोलॉजी में देश का सिरमौर है। अमृतसर में प्रस्तावित फिल्म सिटी और पर्यटन नीतियां नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं।

पंजाब का GSDP 8.91 लाख करोड़ तक पहुंचा, जो 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का प्रतीक है। केवल 1.5 प्रतिशत भूमि के साथ, पंजाब देश की अर्थव्यवस्था में शानदार योगदान दे रहा है। ये निवेश न केवल नौकरियां ला रहे हैं, बल्कि निर्यात को बढ़ा रहे हैं और जल-बचत तकनीकों से पर्यावरण को सहेज रहे हैं। हर पंजाबी के लिए रोजगार और सम्मान अब एक हकीकत है, जो ‘आप’ सरकार का वादा और उसकी मेहनत का नतीजा है।

CM भगवंत मान ने विश्व को 13-15 मार्च 2026 को मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में बुलाया है। 'यह समिट पंजाब की ताकत का उत्सव है। AI, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा में 20,000 करोड़ से अधिक निवेश लाएंगे। आइए, मिलकर नया पंजाब गढ़ें!'